Работы первого художника Костаная показали 6 марта в выставочном зале на втором этаже школы им. А.И. Никифорова. Выставка посвящена 110-летию со дня рождения нашего земляка.





Картины взяты из фонда Костанайского областного историко-краеведческого музея. Организаторы отмечают: их ценность в том, что на них запечатлён Костанай, которого уже нет. Никифиров застал город начала прошлого века. За почти столетие Костанай значительно изменился, но в картинах он увековечен таким, каким его видел художник прошлого.

Член союза художников РК Николай ТОРШИН рассказал как проходили занятия в классе, когда он учился у Никифорова:

- Он нас в парк водил, - говорит Торшин. - Садился на маленький стульчик. Не выбирал большой пейзаж, а брал какой-нибудь ствол дерева. Рисовал он тушью. Карандашом Никифоров редко рисовал. У него было три туши для разных тональностей: насыщенная, разведённая один раз и разведённая дважды.

Торшин по сей день благодарен своему учителю за совет, данный перед отправкой Николая в армию.

- Напутственные слова он мне сказал: когда будут спрашивать, чем ты на гражданке занимался, скажи, что ты художник. Эти слова были сказаны, и я все три года службы был художником. Мне два раза давали в отпуск за отличное оформление всей воинской части.

Художник Георгий СОКОВ отметил, что его Никифоров в первую очередь учил "интересу к делу, которым занимался".

- Есть педагоги и преподаватели. Это специалисты, которые преподают какую-то одну конкретную дисциплину. Преподаватель физики, преподаватель музыки. Узкоспециальная профессия. Вы учитесь - вам дают какой-то определённый пакет навыков. В этом заключается работа преподавателя. Я хочу поговорить об учителе. Учителе с большой буквы - Александре Никифорове. Не зря говорят: 20 Маясеянных вышло, 20 Угановых вышло. По фамилиям этих преподавателей. Потому что это серьёзные специалисты, но они давали чисто академическую программу. Я так пишу картины, и вы, 20 моих учеников, так пишите. Преподаватели как бы штампуют, идёт серийный выпуск. А учитель - это учитель. Он, может быть, даже не столько учит, как кисточкой водить или как карандашом по бумаге царапать, а он учит главному - тому, чтобы у вас появился интерес, любовь к тому делу, которым вы занимаетесь. Потому что без этого, даже если у ученика есть задатки, способности, если у него нет желания и нет любви к этому делу, ничего хорошего не получится и лучше сразу прекратить. Поэтому это зависит от учителя. Тем более Никифоров - это мой первый учитель. Он открыл мне дверь в искусство. Никифоров так себя повёл в процессе общения, что интерес, любовь к искусству возникли сами по себе и усиливались. В этом заслуга и достоинство учителя. - тепло вспоминает Соков.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА