Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана подтвердил ликвидацию двоих казахстанцев бойцами отряда специального назначения федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает корреспондент агентства КазТАГ.

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«СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества», - сообщили в КНБ в субботу.

Ранее стало известно, что двое казахстанцев были убиты в перестрелке со спецназом ФСБ России. Российские спецслужбы подозревают их в попытке организации теракта в синагоге в Москве и причисляют мужчин к членам группировки «Вилаят Хорасан» (отделение Исламского государства, запрещенной в Казахстане террористической организации – КазТАГ).

«Были убиты два подозреваемых в подготовке к теракту – граждане Казахстана 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев. По данным силовиков, они приехали в Россию 28 февраля этого года», - говорится в сообщении ФСБ.