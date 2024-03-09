Выставка, которую давно ждали, открылась 7 марта, как признался сам автор, член Союза художников РК, почетный гражданин Костаная, Георгий СОКОВ, он вовсе не подгадывал это мероприятие к международному женскому дню, так получилось по чисто техническим причинам. Видимо, в график смены экспозиций, вмешалась сама Вселенная, сделав женщинам такой подарок к празднику 8 марта.

Торжественное открытие должно было начаться в 15.00, но заметно задержалось, так как ждали чиновника из управления культуры. Логика подсказывает, что выставка проходит в экспозиционном зале краеведческого музея, находящегося в подчинении управления культуры и ждали, по сути, начальство. И понятно, что сам чиновник мог задержаться по служебным делам, да мало ли что могло произойти. Непонятно, почему из-за этого так задержалось открытие, можно же было начать вовремя, а драгоценный гость подошёл бы в процессе и точно так же прочитал бы свой текст по бумажке. Впрочем, лояльностью, распухшей до подобострастия, нас не удивить, удивила только локация. Заставить нашего Мэтра ждать, было как минимум невежливо по отношению к нему.

Георгий Соков

Но, даже в такой ситуации можно найти определённую пользу. Часть посетителей догдалась этот временной люфт использовать с толком. Пока сам автор терпеливо ждал в зале первого этажа, ценители его творчества посмотрели экспозицию, размещённую на втором.

"Христос в пустыне", "Преображение" смешанная техника

Разделение более ста работ Сокова по залам отражало дуализм названия выставки. «Мир внутренний» - на первом этаже, «мир внешний» - на втором. «Мир внешний» - это путевые зарисовки и готовые работы, рождённые под впечатлением от поездок художника по разным городам и странам. О широкой географии путешествий Георгия Михайловича можно узнать из этикеток под работами: Хива, Самарканд, Бухара, Венеция, Сан-Марино, Париж, Стокгольм, Рейкьявик, Ростов Великий, Углич и так далее. Эта часть выставки интересна ещё и тем, что даёт представление, из каких набросков потом рождаются картины. Такие быстрые зарисовки – вроде записей, что делают стенографисты, человек не знакомый с этой методикой никогда не поймёт, о чём идёт речь в таких записках. Так и здесь, буквально в нескольких десятках линий, даже без обозначения цвета, художник сам для себя зашифровывает увиденное, они как ключ к сейфу, в котором хранятся в цвете и объёме все впечатления.

"Базар в Рыбинске", бумага, акварель

Экспозиция в зале на первом этаже, включившая 44 листа, составлена из работ, выполненных в смешанной технике, с использованием акварели и цветных карандашей. И если традиционно слово «акварель» ассоциируется с некими нежными, воздушными рисунками, то Соков в своей серии «Мир внутренний» сминает эти наивные представления, как фольгу от шоколадки. Акварель у него здесь насыщенная, больше напоминающая не утренний воздух над тихой речкой, а наполненные неизведанностью воды глубокого океана.

"Музыка", смешанная техника

Такой же снос клишированного представления об акварели происходил у зрителей и на выставке Гани Баяна, на картинах которого акварель тоже обретала непривычную для неё, даже несколько сумрачную объёмность. Два больших мастера, два схожих подхода, да простит меня Георгий Михайлович за, возможно, неуместную параллель.

"Углич"

Использование вкупе с акварелью цветных карандашей сделало эти работы Сокова будто бы выпуклыми, бархатистыми. Если честно, хотелось даже потрогать пальцами, но удалось сдержаться. При самом близком рассмотрении ясно, что это иллюзия, созданная художником, который виртуозно владеет техникой работы с материалами.

"Венеция", бумага, акварель

Сюжеты, пришедшие из мира внутреннего – это самая настоящая философия. Понимание и чувствование этих работ очень сильно зависит от уровня образованности и восприимчивости зрителя. Человеку, абсолютно не обременённому вышедшей нынче из моды «начитанностью», они не скажут ничего. Но, возможно, кого-то из не понявших, но задумавшихся, заставят поработать над собственным развитием. Значит, какую-то часть своей цивилизационной работы, художник уже выполнил.

- Георгий Михайлович, по моему мнению, один из тех художников, которые подключены к каким-то нитям мироздания,- сказал председатель правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ. – Ему дана способность через своё творчество исследовать глубинный смысл жизни. Спасибо вам за ваш труд, за вашу жизненную позицию, за то, что вы – живой символ настоящего Художника.

"Глаза в глаза", "Смерть дерева", смешанная техника

Безусловно, Георгий Соков – это имя, которое первым приходит на ум при вопросе: «Кого из наших художников вы знаете?». И звание Почетного гражданина Костаная ему было присвоено совершенно справедливо, и все награды, которые он когда-либо получал по-настоящему заслуженные. В этом году Георгий Михайлович стал лауреатом республиканского конкурса «Караван доброты» в номинации «Туған жер». Сам мэтр не смог присутствовать на вручении награды в Астане, но её передали ему на открытии выставки.

- Георгий Михайлович, вы – достояние нашей области,- отметила Представитель Альянса женских сил по Костанайской области Гульвира КУДАЙКУЛОВА. – Вас знают, любят и уважают все ценители искусства, вы эту награду получаете по праву, за вклад в развитие нашего региона.

Вместе с медалью и дипломом лауреата, представители Ассоциации деловых женщин Казахстана вручили Георгию Сокову сертификат на 200 000 тенге, на покупку бытовой техники в магазине Sulpak.

Особенно тепло о художнике и его творчестве отзывались костанайские поэтессы.

- Говорят, жизнь измеряется не количеством вдохов и выдохов, а количеством тех мгновений, когда хочется затаить дыхание. Вот сегодня, на этой выставке, как раз такой момент, когда хочется затаить дыхание и глазами, руками, душой, прикоснуться к этим работам. Георгий Михайлович – многократно поцелованный богом: он и мудрец, и философ, и учитель,- поделилась впечатлениями Александра СУСЛОВА.

Александра Ильинична говорит о Сокове, подразумевая и ещё один талант мэтра. Иногда он берёт в руки не кисть, а перо и пишет стихи.

- Когда я впервые смотрела на его триптих «Карнавал», я долго не могла понять, а что же художник хотел сказать,- призналась поэтесса Людмила КОВТУН. – Потом, позже я поняла, что художник вкладывает в картину больше, чем можем понять мы, наш разум не способен так увидеть малое в большом и большое в малом. Это другая высота разума. Он и стихи пишет, очень достойные стихи, в самых разных стилях. И это тоже целый мир, как и его картины.

Людмила Леонидовна зачитала стихотворения Георгия Михайловича, которые далеко не так просто найти, ведь он не собирается их публиковать считая своё поэтическое творчество практически «домашним», не для широкой публики.

"Цветочный базар. Париж", бумага, цветной фламастер

- Я достаточно хорошо знаю поэзию и очень люблю, для того, чтобы свои «писульки» считать поэзией, это не поэзия,- скромно ответил Георгий Михайлович. - Не отрицаю, что в моих строчках иногда есть неплохая мысль, но зарифмовать в десяти-двенадцати строках мысль, может каждый грамотный человек. Давайте, так: поэзия - отдельно, а мои записки – отдельно. Мне даже неловко, когда меня цитируют и сравнивают с классиками поэзии. Но за такое поздравление, спасибо. Если вернуться к выставке, скажу вот что: пока ты можешь что-то делать, ты живой. А если не можешь ничего делать, это уже не жизнь. Работы «мира внешнего» - давние, некоторым уже лет пятьдесят, но в них есть свежесть впечатлений туриста. А что касается «мира внутреннего» - эта серия у меня пишется уже лет пятнадцать. Это серия бесконечная, это выплёскивется то, что накапливается внутри. Хорошо ли, плохо ли, разбираться зрителям.

"Осло", бумага, цветной фломастер

Выставка «Мир внешний и мир внутренний» будет работать месяц, как обещают работники музея.

Фото Ксении РЕБИК