Об этом сообщил начальник управления полиции Рудного Аманжол БАЙЗАКОВ на отчетной встрече с населением, сообщает ИА "Город". Он подчеркнул, что в целом рост преступлений против несовершеннолетних вырос на 28,6%.

Фото Ирины Стариковой

- Социальный портрет жертвы: школьница 14-16 лет из неполной семьи. Насильниками чаще всего выступают ранее судимые лица, знакомые жертвы, отчим, или сожитель матери, также родственники. Как показал анализ, основной причиной роста половых преступлений в отношении несовершеннолетних является слабый контроль со стороны родителей, когда дети предоставлены сами себе,- отметил в своем отчете Аманжол Байзаков. - С целью снижения подростковой преступности на территории города Рудного был организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, выявление лиц, склонных к совершению данных преступлений. В социальных сетях на постоянной основе размещается обращения общественности о необходимости объединения усилий для предотвращения фактов насилия над детьми, а также недопущение совершения преступлений против половой неприкосновенности. В январе 2024 года открылась комната для женщин, пострадавших от бытового насилия.

Сотрудниками полиции поставлено на учет 130 неблагополучных семей, больше 2500 неполных семей и 164 несовершеннолетних. По ст. 127 КоАП РК привлечено 43 родителя за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.