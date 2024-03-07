Сенатор Галиаскар Сарыбаев обратился с депутатским запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову. Депутат предложил поднять заработные платы школьным психологам и повысить их юридический статус, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Сарыбаева, в Казахстане недостаточно развита система оказания психологической помощи, особенно на селе. Из-за этого несвоевременно выявляются проблемы и оказывается психологическая помощь молодежи.

Как заявил сенатор, первые проблемы в психологическом состоянии и поведении детей определяются уже в дошкольном и школьном возрасте. Поэтому необходимо уделять особое внимание повышению доступности и качеству индивидуального психологического сопровождения школьников. Однако в этой сфере имеется ряд проблем.

"В школах, где в среднем обучается 1,5 тысячи детей, 60 классов, а в учебных заведениях, где 4 500 и более учеников, – более 170 классов. То есть один психолог обслуживают до 2 000 учеников и детей с особыми образовательными потребностями. Специалисты психологической службы в настоящее время испытывают колоссальную нагрузку и порой не успевают оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается", - сказал депутат.

Для решения проблемы парламентарий предложил пересмотреть расчет норматива численности школьных психологов и внести в него корректировки по градации численности класс-комплектов.