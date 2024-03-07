В матче второго тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» принимал в манеже «Тобыл Арена» новичка дивизиона, победителя Первой лиги клуб из Семея «Елимай».

Французский защитник «Тобола» Пап-Альюн Ндиайе был, как всегда, на высоте / Фото vk.com/fctobol

На старте чемпионата костанайсцы переиграли на своем поле «Туран» (2:0), а «Елимай» сыграл дома вничью с «Атырау» (0:0).

В стартовом составе «Тобола», по сравнению с первым матчем, Ивана Миладиновича заменил Альберт Габараев, компанию которому по линии обороны составили те же Роман Асранкулов (капитан команды), Пап-Альюн Ндиайе и Еркин Тапалов. В остальных линиях играли вратарь Стас Покатилов, полузащитники Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди и Евгений Шахов, и нападающие Ислам Чесноков, Давид Энен и Игор Иванович.

Уже на первой минуте встречи российский защитник гостей Дмитрий Яшин перехватил мяч на половине «Тобола» и начал контратаку по левому флангу, в результате которой бразильский нападающий Рожерио Шина сделал передачу низом в штрафную площадь французскому полузащитнику Квентину Корнетту, которому помешали получить ее Эссьен и Ндиайе. Однако первым на мяче оказался камерунский нападающий «Елимая» Роберт Ндип Тамб, пробивший из левого угла штрафной площади в дальний нижний угол ворот, и прыжок голкипера не спас «Тобола» от первого пропущенного в сезоне гола.

Воодушевленные гости попытались развить успех, и на 8-й минуте Корнетт из центра своей половины поля сделал длинную передачу вперед на ход Ндипу Тамбу, но Покатилов, выйдя за пределы штрафной площади, выбил мяч головой за боковую линию. Через четыре минуты капитан гостей Дмитрий Шамко от левой боковой линии сделал длинную диагональную передачу в район правого угла штрафной площади все тому же Ндипу Тамбу, но Асранкулов отобрал у него мяч и выбил его за пределы поля. На 18-й минуте гости заработал первый в матче угловой удар на правом краю атаки. После его неудачного розыгрыша «Тобол» провел быструю атаку по центру, завершившуюся опасным ударом Чеснокова из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел над правым верхним углом ворот. Опасной получилась и ответная контратака гостей, но пробить сопернику по мячу, посланному в центр штрафной площади от левого углового флажка, вначале не дал Асранкулов, а затем и сами игроки «Елимая» помешали друг другу, и его выбил из пределов штрафной площади Ндиайе.

Удар по воротам «Елимая» наносит Ислам Чесноков / Фото vk.com/fctobol

Ближе к середине тайма после атаки хозяев по правому флангу опасно пробил от лицевой линии справа вдоль ворот Энен, но российский голкипер «Елимая» Мирослав Лобанцев в прыжке перехватил мяч, к которому устремился Шахов. Постепенно атаки «Тобола» становились все острее, и на 26-й минуте Асранкулов, получивший передачу на левом фланге от Шахова, сделал навесную подачу в район дальней угла вратарской площадки, откуда Иванович нанес красивый удар в падении, в касание послав мяч в сетку ворот - 1:1.

С мячом автор второго гола в ворота «Елимая» Евгений Шахов / Фото vk.com/fctobol

Сразу после розыгрыша мяча Эссьен перехватил его в центральном круге и сделал передачу грудью вперед Эль-Мессауди. Тот переадресовал мяч еще дальше забегавшему в штрафную площадь Энену, но защитник семейцев в последний момент выбил мяч на угловой. В следующей атаке по центру белорусский полузащитник гостей Никита Корзун заблокировал удар Чеснокова с двух метров от линии штрафной площади.

На исходе получаса игры после перехвата мяча Эссьеном на правом краю у центральной линии хозяева провели атаку по центру, которую продолжил Чесноков, переведя мяч на правый фланг Ивановичу, а тот, переиграв Романа Муртазаева на линии штрафной площади, от лицевой линии сделал подачу верхом в центр. Яшин головой выбил мяч, но его подхватил Шахов, и вторым касанием пробил в левый угол ворот без шансов голкиперу на спасение - 2:1.

На 36-й минуте после атаки «Тобола» по правому флангу Эль-Мессауди сместился в центр и пробил с дуги штрафной площади в правый нижний угол ворот, но голкипер справился с этим ударом. На 43-й минуте после ввода мяча из-за правой боковой линии Эль-Мессауди пробил с подступов к штрафной площади в дальний угол ворот, но Лобанцев в падении поймал мяч.

К воротам «Елимая» прорывается марокканский полузащитник «Тобола» Ахмед Эль-Мессауди / Фото vk.com/fctobol

Богатыми на события получились три компенсированные к первому тайму минуты. Вначале выпад гостей завершился подачей Муртазаева низом с правого фланга во вратарскую площадку, где Ндип Тамб оказался с глазу на глаз с Покатиловым, от руки которого мяч улетел за лицевую линию. После последовавшего углового удара Ндиайе выбил мяч головой за линию ворот, а после второй подачи от углового флажка бразильский полузащитник Дэвид Майком пробил из центра штрафной площади головой выше ворот. Затем гости заработали на правом краю штрафной удар, но при его розыгрыше Иванович выбил мяч подальше от ворот.

Второй тайм начался с атак гостей, через три минуты после возобновления игры заработавших угловой удар на левом фланге. На 50-й минуте страсти на поле накалились, и арбитр встречи Булат Сариев из Уральска показал сразу три желтые карточки - Шамко, Ивановичу и Габараеву. А еще через минуту Тапалов неудачно выбил мяч, попав в Корнетта, от спины которого тот отлетел в штрафную площадь «Тобола», где Габараев отобрал его у Шины. Арбитр, даже не прибегнув в видеоповтору, посчитал, что мяч в этом эпизоде задел руку защитника «Тобола». И Шина четко реализовал назначенный за это нарушение пенальти - 2:2.

«Елимай» продолжил атаковать и почти сразу же заработал на левом краю угловой удар. Хозяева не остались в долгу, и на 56-й минуте после навесной подачи Эль-Мессауди из глубины поля в штрафную площадь голкипер гостей буквально снял мяч с головы Шахова. Еще через три минуты в составе «Тобола» Ивановича заменил Годберг Купер. И почти тут же после ввода мяча из-за правой боковой линии Чесноков опасно пробил от угла штрафной площади над перекладиной.

С мячом сербский нападающий «Тобола» Игор Иванович / Фото vk.com/fctobol

А спустя две минуты Чесноков же, перехватив передачу на половине поля гостей почти у центрального круга, попытался убежать один на один с голкипером, прокинув себе мяч на ход мимо Ивана Шараваньи и был грубо сбит этим хорватским защитником гостей, которому была показана желтая карточка. Но после просмотра видеоповтора арбитр изменил свое решение и удалил игрока «Елимая».

«Тобол» провел несколько атак, завершившихся заблокированным ударом из-за пределов штрафной площади Эль-Мессауди, и угловым ударом с левого края, при розыгрыше которого Асранулов помешал пробить Шахову, а удар самого капитана был также заблокирован. И оба раза на пути мяча вставал Яшин.

На 71-й минуте на половине поля хозяев возле центрального круга нарушили правила на Эссьене. С розыгрыша штрафного удара «Тобол» начал атаку по левому флангу. Добравшись до лицевой линии Эль-Мессауди откатил мяч Асранкулову, который перевел его на правый край штрафной площади Тапалову. Тот остановил его и от лицевой линии из угла штрафной площади выполнил навесную подачу на дальнюю штангу, откуда Купер в борьбе с вышедшим на замену Дмитрием Шмидтом в высоком прыжке замкнул ее, ударом головой послав мяч в ближний угол ворот - 3:2.

На 77-й минуте Энена заменил на поле Руслан Валиуллин, а через пять минут «Тобол» заработал штрафной удар по центру в десяти метрах от штрафной площади, но мяч после удара Асранкулова в правый нижний угол ворот пролетел рядом со стойкой. Спустя десять минут Ндиайе сделал передачу из центра на правый край Чеснокову, который догнал мяч на самой лицевой линии, переиграл вышедшего на замену Сергея Кейлера, отдал пас Тапаеву, а тот в свою очередь подключил к атаке Эль-Мессауди. Марокканский полузащитник прошел с мячом от угла штрафной площади до угла вратарской площадки, переиграв по пути пять игроков «Елимая» и сделал передачу низом вдоль ворот мимо голкипера Валиуллину. Тот в падении пробил по воротам, но в последний момент подоспевший Шмидт подставил ногу, и мяч от нее перелетел через перекладину на угловой.

Уже на первой дополнительной минуте Тапалов, перехвативший передачу на правом краю, пробил от правого угла штрафной площади в дальний угол ворот, и мяч от штанги влетел в сетку - 4:2. А на второй дополнительной минуте в «Тоболе» произошла двойная замена, вместо Асранкулова и Эль-Мессауди вышли Жаслан Жумашев и Радослав Цонев. Эти игроки на последних секундах встречи едва не сделали счет разгромным. Воспитанник «Тобола», перехватив мяч вблизи ворот гостей, сместился с ним вдоль линии штрафной площади влево и сделал передачу болгарскому полузащитнику, который после обработки пробил низом в дальний угол, но голкипер спас свою команду, в падении отбив мяч.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ сказал после встречи:

- Очень хороший соперник, у него много качественных футболистов. К сожалению, первыми десятью минутами я могу быть только недоволен. В остальном хорошо поработали, забили хорошие голы. Спасибо нашим болельщикам, которые постоянно дают нам поддержку, это для нас очень важно. Пока эйфории нет, это только начало чемпионата. Да, два матча выиграли. Нам нужно теперь готовиться дальше к чемпионату, ожидается много работы. Спасибо моим футболистам, которые очень серьезно работали. Буквально за 18 дней мы сыграли пять матчей. Очень тяжелые игры были. Это короткое время и у нас еще была адаптация к искусственному полю и к климату. Но, слава богу, все живы и здоровы и дали свой максимум. Очень важная победа, надо радоваться каждой победе.

Матчи 3-го тура пройдут 30 и 31 марта, «Тобол» во второй игровой день будет встречаться в Петропавловске с «Кызылжаром», одержавшим во втором туре разгромную победу на выезде над «Кайсаром» - 3:0.

А пока в чемпионате наступает перерыв, связанный с участием национальной сборной Казахстана в предстоящем полуфинальном матче плей-офф Лиги наций УЕФА с командой Греции. В окончательном составе главной команды страны четыре игрока представляют «Тобол» - это защитники Еркин Тапалов, Роман Асранкулов и Руслан Валиуллин, а также полузащитник Ислам Чесноков.

Учебно-тренировочные сборы начнутся 8 марта в Дубае, на 14 марта запланирован товарищеский матч со сборной Туркменистана, а матч Греция - Казахстан пройдет в ночь с 21 на 22 марта на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах, начало матча в 00:45.