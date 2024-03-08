Выставку-продажу ручных изделий, посвященную этому событию, организовали 5 марта в фойе Дома дружбы. А в актовом зале мастеров торжественно наградили дипломами и сертификатами КИнЭС.

В 2023 году мастера Костанайской области приняли участие в республиканском мероприятии "Хас Шебер - 2023" в Астане, представив свои изделия в разных ремеслах: от войлока и вышивки до национальных музыкальных инструментов. Наши мастера, объединившись с другими мастерами страны, вошли в казахстанскую книгу рекордов КИнЭС за изготовление флага Республики Казахстан с использованием техники вышивки.

Наши рукодельницы в Астане

Айгуль БЕКБУЛАТОВА специализируется на разных отраслях - от валяния войлоком до создания украшений.

Айгуль Бекбулатова и её гобелен с сайгаками

- Для нас было очень важно, чтобы мы показали свою сплоченность, - рассказала она "НГ" о впечатлениях от фестиваля "Хас Шебер". - На выставке было 22 города, примерно 300 участников со всей страны. И все наши изделия были разные: работы из дерева, кожи, веревочной техники, войлока, ткани, а также гобелены и бижутерия. У всех был разнообразные материалы и, мне кажется, мы достойно показали себя. Моя уникальная разработка - традиционные заколки. Идея пришла сама, я просто воплотила ее в жизнь, стремясь к минимализму и изысканности.

Она также поделилась опытом в валянии войлока:

- Я валяю в двух техниках: мокрой и сухой. Каждая из них уникальна по-своему. В мокрой технике нужно быть аккуратным и кропотливым. Я начала заниматься войлоком с детства. Моя бабушка была настоящей ремесленницей и я многому у нее научилась. До сих пор держу у себя ее веретено, для меня это память и наследие. Развитие ремесла очень важно. Но это для меня это больше хобби, чем профессия. По профессии я педагог, стараюсь привить детям интерес к культуре и традициям на примере своего творчества. Для меня важно, чтобы дети уважали и ценили наше наследие. Конечно, я мечтаю о своем личном бренде в будущем, но сейчас просто наслаждаюсь процессом творчества.

Айгуль подчеркивает значение традиционных казахских украшений:

- Важно не только следовать трендам, но и понимать и ценить историю и символику наших украшений. А также вникать в смысл, который вложил в это крашение мастер. Я выражаю свое уважение ко всем ремесленникам и их вкладу в общество. Ремесло - это не только искусство, но и способ сплочения и развития нашего общества. Сейчас время ремесла - мое время.

Внимание привлекали сумки из ткани с яркими национальными орнаментами. Их созданием занимается Каракоз ШАЛАБАЕВА. Переехав в Костанай из Кокшетау, она начала свое творческое путешествие, вдохновленная традициями предков. Ее история началась с простых рукоделий: вышивки, шитья, плетения корзинок. Со временем начала выставлять свои работы на ярмарках.

Каракоз Шалабаева



- Мне нужно было чем-то заниматься, - говорит Каракоз.

Заказав фермуары в Алматы, она превратила обычные материалы в уникальные аксессуары.

Изделия Каракоз Шалабаевой

- Шопаны - наши национальные накидки - мало кого интересуют, - отмечает Каракоз. - А вот на сумки больше обращают внимания молодых людей. Это сейчас модно. А я стараюсь совмещать и делать комплекты, чтобы привлекать больше внимание к нашей культуре. Важно передавать культурное наследие молодым, чтобы сохранить наши традиции вечно живыми. Но сейчас некоторые даже иголку держать не могут. Что уж говорить о валянии из войлока или создании украшений. Но меня радует, что есть ребята, которые интересуются этим и больше погружаются в нашу культуру.

Как отметила одна из посетительниц выставки Ляззат НУРГАЛИЕВА, приобретение голубой тюбетейки с серебряными украшениями стало удачным дополнением её гардероба:

- С наступлением Наурыза, я уверена, что это идеальная вещь, а для меня, любительницы ручной работы, она особенно ценна. Поддерживать наши культуру и традиции всегда было важным для меня, и я рада видеть, что они становятся все более популярными в наши дни.

Награждение

Корреспондентка "НГ" тоже не ушла с пустыми руками и приобрела заколки у Айгуль Бекбулатовой.

Заколки, которые я приобрела

- В Казахстанском информационно-энциклопедическом справочнике (КИнЭС) десятки тысяч рекордов, - пояснял в мае 2022 года агентству "Спутник" официальный представитель издания Куандык КУДАЙБЕРГЕНОВ. - Чтобы туда попасть, достаточно подать заявку, финансовых вложений не требуется. Но есть два условия: рекорды не должны быть опасными для здоровья. Во-вторых, они все же должны популяризировать дух человека, его возможности. В книге рекордов вы не найдете, кто много выпил пива или съел бургеров. Самоцель – показать красоту человека, его природу, возможности.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

Фото автора и представителя Республиканского объединения "Хас Шебер"