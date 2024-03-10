Приход весны всегда радостен для человека и безрадостен для обитателей водоемов.

Быть ли заморам?

Этот острый вопрос становится актуальным как для рыболовов, так и для рыб. Давно понятно, что зимние заморы возникают как следствие кислородного голодания. И начало этого процесса на наших озерах и прудах приходится на первую половину марта. Поскольку к этому времени растворенный в воде кислород уже поглощен, а свежий еще не поступил.

С удовольствием ловит мазаревского окуня Анатолий Коваленко

Попробуем просчитать возможность заморов на костанайских водоемах в этом зимнем сезоне. Если исходить из того, что эти рыбьи стихийные бедствия, как правило, появляются в продолжительные морозные зимы, то наша нынешняя зима таковой не была. В целом она была мягкой, с многочисленными оттепелями и солнечными днями. Такая, что толщина льда до метра не дотянула, застряв на 70-80 см, а кое-где и меньше. С другой стороны, зима была обильной на снегопады, укрыв лед толстым покрывалом. А это значит, что везде подо льдом даже днем сплошь густые сумерки. И сводится на нет процесс фотосинтеза. Как известно, в результате этой живительной акции донная растительность поглощает солнечный свет и углекислый газ, выделяя кислород, необходимый для процесса разложения органических веществ в воде. Увы, фотосинтез возможен только при солнечном свете. В отсутствие солнца растения перестают выделять кислород и, наоборот, начинают его потреблять. Когда кислород подо льдом расходуется на разложение погибших водорослей, его не хватает рыбам и другим водным обитателям. При этом гибель водорослей может стать настолько масштабной, что большая часть растворенного в воде кислорода будет израсходована в процессе разложения, и тогда рыбий народ не вынесет испытания газовой камерой и задохнется. Да, кстати, природа устроена так, что чем больше живой организм, тем больше кислорода он потребляет. Поэтому трофейные рыбины в ситуации замора погибают первыми.

Получается, что все-таки ныне у нас заморы возможны? Да. Наиболее подверженными этому явлению, думаю, станут прежде всего мелкие замкнутые заболоченные озера и пруды. Устоят ли крупные водоемы? Невеликая, в отличие от предыдущих зим, толщина льда гарантирует сохранность большего объема воды, а значит, и кислорода в ней. Однако засушливые годы и отсутствие паводков здорово подкосили наши водные ресурсы. Так что даже при небольшой толщине льда слой воды в наших водоемах невелик. Хватит ли в них кислорода всем, кто в нем остро нуждается, остается только гадать. И обращать внимание на сигналы, которые непременно появятся при ситуации наступления бедствия. Назову их: быстрая гибель живца на жерличном тройнике; потемнение лески, латунных и медных блесен; мертвые водяные насекомые в лунке; гнилостный запах.

Конечно, на тех водоемах, где арендаторы проводят антизаморные акции, рыбий народ живет беззаботно и счастливо. Ну а иным остается только надеяться на то, что нынешняя весна не будет холодной и затяжной.

Где клюет?

Рыболовы - народ беспокойный. Мартовский период бесклевья нам нипочем. Стоило недавно появиться слухам о том, что клюет карась на Аксуате, как тут же на водоем хлынула армия с удочками. Понятно, что часть этой армии помнит фантастические карасиные аксуатские уловы прошлых лет, когда серебристые увальни с трудом протискивались в лунку, их приходилось вызволять оттуда с помощью багорика. В последние годы Аксуат такими рыбалками не радовал. А тут вдруг сигнал - карась пошел! Правда, надежды обернулись разочарованием: аксуатский карась действительно дал о себе знать, но оказался мелким и капризным.

Пока мартовские уловы щуки небогаты

В дуршлаг превратилось в прошедшие выходные озеро Балыкты, что в Узунколе. Рыболовов было столько, что бедному карасю оставалось только где-то притихнуть, чтобы переждать шумное нашествие. Хотя наличие рыбы эхолот не показывал. А был ли карась, задавались вопросом рыболовы. Может, карася здесь и не было, а демонстрация грандиозных балыктинских уловов на наших рыболовных сайтах - всего лишь фейки? Был, уверяют меня сами узункольцы, которые ловят по ведру карася в рабочие дни в отсутствие многочисленных гостей.

От Узунколя до Боровского - километров 80, но боровчане за узункольским карасем не охотятся. Едут за 80 км от дома до другого Балыкты - поселка, что расположен в двух шагах от границы с Россией. Сворачивают с узункольской автотрассы на курганскую, проезжают Красную Пресню, двигаются дальше, и вот он заветный штендер «Балыкты». Если от поселка повернуть налево, то попадешь на Убаган - места, богатые карасем, щукой и даже, представьте себе, сазаном (сами ловили здесь его с Сабанеем). Но зимой дорог туда нет, поэтому налево никто с трассы не сворачивает. Дорога есть направо, куда сейчас и устремляются боровские карасятники. На этом балыктинском пруду не надо покупать путевки, и толпы тут нет, а карась клюет разный - от мелкого до 700-граммового.

На Сарыколе такого столпотворения, как на Балыкты, нет. Клюет средних размеров карасик, но его тоже надо потрудиться найти. Некоторые рыболовы пытаются поймать здесь щуку, зная о том, что ее теперь уже много. Но пока в этом противостоянии побеждает зубастая. Видимо, озеру еще нужно время для того, чтобы вернуть себе славу щучьего водоема. В отличие от прошлых времен, о здешних трофеях не слышно. Пока не слышно. Уверена, в недалеком будущем мы будем ездить сюда не за карасем, а за щукой.

А на окуня особенно щедро озеро Мазарево. После поворота направо, на 1 962-м км, по федоровской автотрассе ехать надо прямиком до канала, а потом искать полосатика, не уходя далеко от берега. Правда, если день выпадает солнечный, проблемной может стать обратная подтаявшая полевая дорога.

Окуня, подлещика, щуку наши любители ловят сейчас и на Аяте, в районе моста по лисаковской автотрассе. Причем «матросики» покрупнее попадаются на глубинах в 3-4 м. А щукари облюбовали места у противоположного от придорожных строений берега. Там же когда-то мы с Сабанеем ловили крупного подлещика, который даже на леща тянул. Кстати, в тех местах попадается сейчас и отнюдь не живцовых размеров плотва.

Знаю и тех, кто в поисках поклевок отправился сейчас на тургайские водоемы. Да, юг нашей области уже сейчас пребывает в предчувствии последнего льда. И совсем скоро (с 20 марта) щукарей ждет там нерестовый запрет. А потому они торопятся в надежде попасть на фантастический клев прожорливой пятнистой королевы. И для этого есть все основания.

Вот и получается, что в начале марта на всех наших водоемах рыбалка трудовая. Рыба в это время не желает активно двигаться, шифруется в определенных местах, глотает насадку тогда, когда она окажется перед ее носом, поэтому с уловами будут только те, кто постарается эти места найти. И уж тогда ощущения рыбацкого счастья не избежать. А что еще надо нашему брату?

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Клев-инфо