Рецептом снова делится Iraida. Он снова опробован. К тому же не единожды. И в случае с ним наш автор рекомендует не отклоняться от указанной дозировки продуктов. Точность - залог успеха. В данном случае успеха в приготовлении универсального теста, которое подойдет для любой начинки.

Вот такие красавцы-пирожки получаются из самого что ни на есть бюджетного теста / Фото Iraida

Iraida делала его с использованием рафинированного растительного масла, то есть оно актуально еще и для постящихся, если для начинки использовать грибы или капусту. Рецепт ею взят с instagram-аккаунта testo_prosto.

Для теста понадобится всего три основных ингредиента: мука, вода, масло. Да, и соль еще. Соль растворяем в воде, добавляем масло и все это выливаем в просеянную муку. Смешиваем сначала ложкой, пока все составляющие не соберутся в комок, а потом руками месим до гладкости. Получается податливое, эластичное тесто, которому надо дать отдохнуть минут 20, накрыв миской или положив в целлофановый пакет.

- Обычно я с пирожковым тестом на «вы», - призналась Iraida, - поэтому от рецепта не отступала ни на йоту. Даже при разделке. Написано, что получается 16 пирожков, значит, будет 16. Тесто взвесила и поделила на одинаковые заготовки, тоже используя кухонные весы.

- Из каждого шарика надо было раскатать прямоугольник максимально тонкого теста, чтобы узор на столешнице через него было видно. Я к делу приступила с опаской, но тесто раскатывается прекрасно. Если невзначай в сборку край соберешь или прорвешь, ничего страшного, прекрасно раскатывается поверх любой погрешности, - рассказала Iraida.

Пирожки такого типа называют завертышами, их формуют в виде рулетиков.

- Или как голубцы, - еще понятнее объяснила Iraida, - сверху готовые пирожки смазываешь желтком, слегка разведенным молоком, и посыпаешь кунжутом.

Выпекать пирожки рекомендуется 25 минут при 200 градусах. Тут надо ориентироваться на свою духовку. Можно печь и при 180-190, но чуть дольше, чтобы получились смуглее.

Редакцию Iraida угощала пирожками с яйцом и луком. Вкуснота и красота! Тесто тоненькое, рассыпчатое, начинки много... Рассказала попутно, что пробовала завертыши и остывшими, и подогретыми. Хороши, говорит, во всех случаях. А автор рецепта утверждает, что таких пирожков можно наделать впрок и заморозить.

Ингредиенты

На 300 г муки - 125 г растительного масла, 125 мл воды, 1 ч. л. соли (можно меньше).