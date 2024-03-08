Причина - требования забивать скот только на убойных пунктах и площадках. На очередной сельскохозяйственной ярмарке в Костанае сельчанам не разрешили продавать мясо в обход убойного пункта. Поэтому многие фермеры не смогли привезти свою продукцию в город, а те, кто все же забил промышленным способом скот, считают такую торговлю нерентабельной, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Нам, деревенским, не дают торговать. Организовывали ярмарку, но в последний момент сообщили, что нужны справки с убойных площадок. А это надо найти грузовую машину, отправить в город, чтобы забили мясо, потом как-то его получить. Поэтому я сегодня не привезла мясо на продажу. Раньше мы брали справки, приезжали сюда, здесь есть выездная лаборатория. Тут же клеймили, проверяли мясо и спокойно продавали. Самое интересное, перекупщики-то у нас закупают без убойной площадки и потом где-то его реализуют", - возмущается участница ярмарки Светлана Ян.

Владельцы частных подворий недоумевают, почему раньше они могли привозить на ярмарку забитый на своем подворье скот, а теперь их решили приравнять к крупным фермерам. Плюс ко всему прилавки на ярмарке, отмечают сельчане, забиты мясом из России. А конкурировать с ними по цене непросто, ведь забой на убойном пункте удорожает продукцию в разы.

"Я в ярмарках участвую лет 15. Сейчас новое правило везти скот на убойную площадку, но это очень затратное дело. Нужно нанимать спецмашину, а они стоят дорого, да и сам убой стоит денег. Не по карману это, да и убойные площадки не хотят запускать механизм из-за двух туш. Эту проблему нужно решить хотя бы для ярмарки. Ведь мы продаем мясо по фиксированным ценам. Надо властям найти компромисс по этому вопросу. Чтобы и покупателю было хорошо, и тем, кто продает", - говорит участница ярмарки Наталья Криулька.

В Костанайской областной территориальной инспекции КВКН МСХ сообщили, что руководствуются требованиями статьи 25 закона "О ветеринарии", физические и юридические лица обязаны забивать скот, предназначенный для реализации, на мясоперерабатывающих предприятиях, убойных пунктах или убойных площадках, а также не должны допускать убой животных для дальнейшей реализации без предубойного ветеринарного осмотра животных и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов.

"Костанайской городской территориальной инспекцией комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ не допускается к реализации продукция, не прошедшая предубойный осмотр на объектах убоя. Ветеринарно-санитарная экспертиза осуществляется как на мясокомбинатах и убойных пунктах, так и на самой ярмарке. Всего на территории Костанайской области функционируют 6 мясокомбинатов, 14 убойных пунктов, 21 убойная площадка. При этом в 8 районах области, это Узункольский, Наурзумский, Жангельдинский, Федоровский, Камыстинский, Алтынсаринский, отсутствуют объекты убоя", - сообщили в ветинспекции.

В инспекции не отрицают, что проблема с отсутствием убойных пунктов и площадок в ряде регионов области существует. И вместе с районными территориальными подразделениями они неоднократно поднимали вопрос необеспеченности объектами убоя, направлялись письма в районные и областной акиматы Костанайской области. Но акцентируют при этом внимание, что подворный убой несет риски передачи заболеваний от животных к людям.