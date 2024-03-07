7 марта 2024, 09:42

В 2019 году порядка 550 тысяч казахстанцев попали под кредитную амнистию. Суммарно государство списало их долги на 115 млрд тенге. Но многие с тех пор набрали новых кредитов и успели опять их просрочить. Такими данными поделилась председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Toppress.kz со ссылкой на Orda.kz.

«Мы анализировали ситуацию. К сожалению, большинство заёмщиков, которые участвовали в кредитной амнистии 2019 года, опять имеют кредиты. И часть из них снова имеют проблемные кредиты. Это вопрос правильной оценки платёжеспособности гражда» сказала Абылкасымова.

п.с. Вот так ишачишь, ишачишь, а кому то бац всё на халяву достается...