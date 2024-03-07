Брифинг о планируемых изменениях в правилах аттестации педагогов при получении категории квалификации провели 6 марта в РСК. На нем отметили, что проект решает две проблемы.

1) Несправедливость к учителям из маленьких школ.

Сейчас в аттестации большую роль играют победы на конкурсах и олимпиадах. Учителя малокомплектных школ проигрывали конкуренцию из-за минимальных шансов на победу их учеников.

Марионелла Слесарь (в центре)

- Во-первых, изменились ценностные установки самой процедуры аттестации, - пояснила суть проекта директор филиала АО «Национальный центр повышения квалификации Өрлеу» Марионелла СЛЕСАРЬ. - Раньше учителю важно было показать массу сертификатов и дипломов своего участия в различных мероприятиях, подтвердить, насколько успешны его ученики на олимпиадах разного уровня. Все педагоги активно возмущались - почему так мало конкурсов и олимпиад. Просили отделить город от села. Теперь при прохождении аттестации становятся главными учебные достижения ученика, качество его знаний, динамика его успеха и качество проведения урока. И в этом каждый учитель в равных условиях, независимо от того, где он работает: в городской, сельской, малокомплектной или полной школе.

2) Объективность оценивания.

- Во-вторых, создана национальная платформа непрерывного развития педагога, - отметила Слесарь. - Это информационная система, которая обеспечивает сбор и обработку данных о профессиональной деятельности педагога. Автоматизация процессов аттестации не только минимизирует трудовые и временные ресурсы учителя, которые он тратил обычно на подготовку портфолио, но и снижает степень влияния на этот процесс человеческого фактора. Это позволяет обеспечить академическую честность, которая лежит в основе новых правил аттестации. Педагогу не придётся теперь беспокоится, что его документы оценили не объективно, что какие-то его материалы даже не были открыты членами комиссии.

Новые правила аттестации ещё не утверждены.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА