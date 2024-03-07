В Казахстане могут ограничить выдачу потребительских кредитов. Соответствующий законопроект по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков рассматривается в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Основными целями законопроекта является снижение рисков закредитованности граждан, принятие мер по урегулированию их проблемной задолженности, а также защита прав потребителей финансовых услуг.

"Для ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки законодательно вводится понятие потребительского кредита, что позволит на нормативном уровне ограничить его максимальное значение: для банков – 5 миллионов тенге, для микрофинансовых организаций (МФО) – 2 миллиона тенге", - сказала депутат Унзила Шапак.

Причиной введения такого ограничения стало то, что банки и микрофинансовые организации выдают кредиты без должной проверки платежеспособности заемщика.

"По состоянию на 1 января 8,5 миллиона казахстанцев имеют задолженность перед финансовыми организациями на сумму 19 триллионов тенге. Их них 8,2 миллиона граждан имеют задолженность по беззалоговым потребительским кредитам на сумму 10 триллионов тенге. При этом у 1,6 миллиона граждан проблемные кредиты на 1,7 триллиона тенге, просрочка свыше 90 дней", - сообщила депутат.

Как отметила Унзила Шапак, сегодня средний уровень задолженности по потребительским кредитам банков и МФО составляет порядка миллиона тенге, при этом максимальный размер задолженности по таким кредитам законодательством не установлен.

Для недопущения роста долговой нагрузки граждан, уже имеющих проблемные займы, депутаты предложили внести запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней. Кроме этого, вводится запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам.