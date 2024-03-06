Документы для передачи недостроенного завода и других объектов сейчас оформляются. Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

В конце января, за несколько дней до своей отставки, в Костанай приезжал премьер-министр РК Алихан Смаилов. Корреспондент "НГ" спросил его о судьбе завода утилизации сельхозтехники за $11 млн, который спустя три года после торжественного запуска с участием еще одного премьер-министра - Аскара Мамина - так и не начал работать. Глава правительства от ответа уклонился, за него пояснил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ: завод находится под арестом, так как "идут судебные разбирательства".

Однако, как сообщил "НГ" 27 февраля руководитель управления предпринимательства Назарбек КОНКАБАЕВ, судебные тяжбы завершены еще в июле 2023 года, когда был вынесен приговор межрайонного суда Астаны. По нему все имущество ТОО "AytoRecyCling" признано "добытым преступным путем", а потому подлежит конфискации. Именно эта фирма, "являясь членом консорциума, имевшего контакт с ТОО "Оператор "РОП", начинала строительство завода в Костанае. В январе 2022 года против руководства ТОО "Оператор "РОП" началось досудебное расследование, поэтому, как отмечает Конкабаев, "объект приостановил работу и до настоящего времени его деятельность не возобновлена".

- На текущий момент позиция акимата Костанайской области заключается в намерении по возврату конфискованного имущества в доход государства, - сообщил руководитель управления. - В свою очередь необходимо отметить, что акимат области не являлся участником ни одной из сторон судебного процесса. Для полноценного запуска завода по утилизации сельскохозяйственной техники на первоначальном этапе необходимо вернуть объект в доход государства. После чего будет проработан вопрос по поиску инвестора в целях запуска завода.

В этом же запросе "НГ" спросила о том, как сейчас костанайские аграрии могут утилизировать свои тракторы. Получили ответ. Если коротко, то никак.

- Ранее администратором программы по утилизации старой сельхозтехники в обмен на скидочные сертификаты являлся ТОО "Оператор "РОП", - сообщил Конкабаев, - но из-за сложившихся обстоятельств в январе 2022 года его функции были переданы в АО "Жасыл Даму". Министерством экологии и природных ресурсов совместно с АО "Жасыл Даму" была разработана новая программа утилизации. Однако, по информации компании, программа по приемке приостановлена, так как проект правил в процессе утверждения.

По данным управления предпринимательства, простаивающее помещение завода содержится за счет ТОО "AutoRecyCling". Со стороны государства деньги на охрану и содержание объекта не предусмотрены.