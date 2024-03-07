Казахстанцы задолжали налоговикам 16,3 миллиарда тенге, из которых большая часть суммы - налог на транспортные средства. Что грозит должникам, сообщили во время брифинга в Комитете государственных доходов Минфина, передает Tengri Auto.

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"В целом по республике по состоянию на 28 февраля 2024 года задолженность по налогу на имущество и транспортные средства физических лиц по 539 241 налогоплательщику составила 16,3 миллиарда тенге, в том числе основная сумма задолженности приходится на налог на транспортные средства – 14,9 миллиарда тенге", - сообщила руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД Дина Кусаинова во время брифинга.

Из них наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств по налогу на транспортные средства, зарегистрированы в следующих регионах:

Алматы – по 26 тысячам должников задолженность составляет 3,5 миллиарда тенге;

Алматинская область – по 24 тысячам должников задолженность составляет 2,2 миллиарда тенге;

Астана – по 20 тысячам должников задолженность составляет 1,6 миллиарда тенге.

Кусаинова добавила, что в соответствии с законодательством "судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества". Также при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из страны.

"Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25 процентов от суммы задолженности. Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем произвести своевременную уплату налога, а при наличии налоговой задолженности - уплату налога и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая)", - добавила Дина Кусаинова.

Напомним, срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года. При исчислении налога используется месячный расчетный показатель в размере 3 450 тенге, действовавший в 2023 году.

Со 2 апреля 2024 года, лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц. По суммам задолженности более 1 МРП (3 450 тенге) через тридцать рабочих дней после вручения уведомления автоматически формируется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и направляется должнику.

В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.