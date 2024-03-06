Национальный проект по возведению в РК современных образовательных учреждений подходит к стадии строительно-монтажных работ. Одно из поручений руководства страны — обеспечить максимальное участие в деле отечественного бизнеса. Какова ситуация в Костанайской области?

В этом году должно начаться строительство на 6 площадках.

- В 2023 году нами заключены EPC-контракты на следующие объекты: школа на 1200 мест в микрорайоне «Береке» в Костанае, на 900 мест в мкрн-е «Аэропорт», на 900 мест в Заречном Костанайского района, на 300 мест в Аркалыке и Кушмуруне, на 900 мест в Рудном, - перечислил региональный представитель АО "Samruk-Kazyna Construction" Талгат РАМАЗАНОВ 5 марта на заседании в палате предпринимателей.

АО в ноябре 2022 года получило функции дирекции национального проекта «Комфортная школа» по строительству в стране 401 образовательного учреждения, которые должны быть реально комфортными, соответствовать за счет оснащения учебных кабинетов и лабораторий высоким обучающим стандартам, а также требованиям безопасности. Упомянутые Рамазановым EPC-контракты (Engineering, Procurement, Construction) заключаются на проектирование, поставку оборудования и строительство.

- В рамках этих контрактов компании сейчас осуществляют разработку проектно-сметной документации, - сказал представитель АО "Samruk-Kazyna Construction".

ПСД по школе в Заречном на 900 мест станет основной, этот проект затем будет «привязан» к земельным участкам в мкрн-е «Аэропорт» в Костанае и в Рудном, где возведут школы такого же масштаба. Документация находится на госэкспертизе, мотивированные замечания по ней получены, их отработали, ждут положительного заключения к 15 марта. Заключения по ПСД для остальных объектов планируют получить до конца марта.

Готовая проектно-сметная документация важна не только для строителей. Для комфортных школ, например, мебель планируют изготовить 100-процентно на казахстанских предприятиях.

- Поэтому нам быстрее нужна конкретная информация, перечни и параметры того, чего от нас хотят, - сказал на встрече директор ТОО «Мебель парк», представитель Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК Александр ОДЕГОВ, - наша работа тоже ведь не быстро делается. Нам нужно, например, материалы согласовать.

Еще один вопрос уточнили на встрече. По материалам для облицовки фасадов. Изначально наружная отделка предлагалась "из современных материалов с эффектным цветовым решением, с вентилируемым воздушным зазором между утеплителем и облицовкой". Под это описание подходили линеарные панели. Казахстанские предприниматели возмущались, доказывали, что качественные и дорогие панели надо завозить из-за рубежа, дешевые быстро выцветают. И почему речь идет только о них, надо на казахстанские фасадные материалы ориентироваться, с учетом климатических особенностей регионов.

- Да, были линеарные панели заложены. Были заводы названы в Костанайской области. Я с ними созвонился, - рассказал Талгат Рамазанов, - но они мне не смогли показать свое производство. Сказали, что переехали в Шымкент из-за погодных условий. Наши коллеги провели в Шымкенте анализ и выяснили, что панели везут из Узбекистана и у нас только окрашивают... Внесли изменения в проект. По школе в Заречном уже согласовали эскиз. Будет использоваться кирпич, цвет — персик, уже делаем закуп у ТОО «БК-Строй», товарищество обещает весь объем поставить. То есть будет не просто отечественный производитель, а местный.

Фото Галины КАТКОВОЙ