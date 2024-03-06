Даже сильный мороз не стал препятствием для участников традиционного лыжного марафона в Рудном на призы двукратного бронзового призера XII зимних Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке (Австрия), заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ивановича Гаранина.

Старт лыжного марафона на призы Ивана Гаранина

Этот особенный марафон, которого с нетерпением ждут и действующие лыжники, и любители лыжных гонок, традиционно проводится Общественным объединением «Спортивный клуб любителей лыжных гонок «Рудный» при поддержке отдела физической культуры и спорта акимата города Рудного. В программу марафона были включены гонки на 10 км, 15 км и 30 км в зависимости от возраста участников. А выразить свое уважение легендарному лыжнику, благодаря спортивному подвигу принесшему мировую славу своему городу и области, собрались лыжники в возрасте от 11 до 77 лет из Астаны, Зеренды, Щучинска, Семея, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, Аркалыка, Костаная, Лисаковска, Рудного, Костанайского, Карасуского, Аулиекольского, Узункольского, Сарыкольского районов и района Беимбета Майлина Костанайской области, а также гости из России. Среди участников были члены национальной сборной Казахстана, а также паралимпийцы.

Почетный гражданин города Рудного Иван Иванович Гаранин

На торжественном открытии соревнований председатель городского совета ветеранов Салимгерей Бексеитов отметил, что сложно переоценить вклад Ивана Ивановича Гаранина в развитие лыжного спорта в городе, области и республики. Сын «виновника гонки» Вячеслав Гаранин поблагодарили участников за то, что несмотря на сложные погодные условия они собрались, чтобы еще раз доказать, что не зря занимаются этим видом спорта, что лыжный спорт развивается в Костанайской области, и они являются достойными приемниками таких знаменитых людей, а дочь Ивана Ивановича Кристина добавила: «Папа всегда говорит, что «Спортивный клуб любителей лыжных гонок «Рудный» - это его вторая семья».

Федор Карпов, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков возглавляют гонку

В ответ каждый из участников лыжного марафона постарался не просто преодолеть тяжелые снежные километры, а продемонстрировать на лыжне и стойкость, и силу духа, и получить при этом удовольствие. А абсолютно лучший результат на финише мужской гонки на 30 км классическим стилем показал член национальной сборной Казахстана Наиль Башмаков из Костаная - 1 час 25 мин. 31 сек., ставший победителем в возрастной группе 18-29 лет. Всего одну секунду он выиграл у Федора Карпова из Балкашино Акмолинской области, соревновавшегося в этой же возрастной группе. А третье время у участника XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) Виталия Пухкало - 1:25.41, ставшего первым в возрастной группе 30 лет - 34 года. Четвертый результат показал прошлогодний победитель марафона Алмас Каримов из Костаная - 1:35.30, занявший третье место в возрастной группе 18-29 лет. Пятым финишировал гость из российского города Тольятти Сергей Кижеватов - 1:35.55, занявшим первое место в возрастной группе 50 лет - 54 года. А замкнул шестерку сильнейших сын Ивана Ивановича Вячеслав Гаранин - 1:37.22, также соревновавшийся в возрастной группе 50 лет - 54 года.

На дистанции Вячеслав Гаранин

Сильнейшими на дистанции 30 км в своих группах у мужчин стали Роман Локусов из Балкашино Акмолинской области (35-39 лет) - 1:46.46, Александр Беспалов из Зеренды (40 лет - 44 года) - 1:45.03, Максим Смирнов (45-49 лет) из Щучинска - 1:41.25 и Кайрат Сарсенбаев (55-59 лет) из Костаная - 2:03.50. Среди паралимпийцев лучшим на дистанции 30 км был участник XIII зимней Паралимпиады-2022 в Пекине (Китай) Юрий Березин из Глазуновки (Костанайский район) - 2:31.43.

На лыжне участник Паралимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Юрий Березин

Среди женщин на дистанции 30 км победительницами в своих возрастных группах стали Лаура Киныбаева (18-29 лет) из Костаная - 1:56.53, паралимпийка из Костаная Анна Грачова (30 лет - 34 года) - 1:47.55, показавшая абсолютно лучший результат, Татьяна Зайцева (45-49 лет) из Рудного - 2:20.25, Римма Коваль (50 лет - 54 года) из Рудного - 2:21.35 и Куляш Тулебаева из Костаная (55-59 лет) - 2:38.15.

Женский лыжный пелотон возглавляет Лаура Киныбаева

Лыжники старше 60 лет соревновались на дистанции 15 км, на которой абсолютно лучшие результаты показали занявшие первые место в возрастной группе 65-69 лет Алексей Горбаченко (65-69 лет) из Рудного - 57 мин. 55 сек. и прошлогодняя победительница рудничанка Татьяна Сущик - 1 час. 32 мин. 30 сек.

Первые места в своих возрастных группах на этой дистанции завоевали рудничане Мансур Акмалов (60 лет - 64 года) - 1:03.17, Сергей Васильев (70 лет - 74 года) - 1:05.32 и Виктор Косолапов (75 и старше) - 1:14.46, а также рудничанки Ирина Некрылова (60 лет - 64 года) - 1:32.38 и Лариса Костромина (70 лет - 74 года) - 2:04.20.

Кроме этого, на дистанции 15 км определяли сильнейших и юноши паралимпийцы, лучшим из которых стал Нурлан Алимов из Костаная - 1:03.45.

Самые юные участники в возрастной группе 12-17 лет соревновались на дистанции 10 км, призовые тройки на которой составили Николай Лелик (Костанай) - 36.50, Кирилл Самонин - 36.54 и Олжас Жангабулов (оба - район Б.Майлина) - 38.08, а также Арина Назарова (Костанай) - 45.25, Вероника Ботвинова (Рудный) - 46.46 и Дарья Назарова (Костанай) - 49.46.

Из досье «НГ»

Гаранин Иван Иванович родился 1 августа 1945 года в п. Соколовка Кустанайской области, окончил Алма-Атинский институт физической культуры и спорта, семикратный чемпион Советского Союза по лыжным гонкам, участник ХI зимних Олимпийских игр в Саппоро (Япония, 1972 г., 17-е место в гонке на 50 км), серебряный призер чемпионата мира в эстафете 4х10 км (1974 г.), бронзовый призер ХII Олимпийских игр в Инсбруке (Австрия, 1976 г.) в эстафете 4х10 км и в гонке на 30 км, победитель 85-километровой королевской гонки «Васалоппет» в Швеции (1977 г.), награжден орденом «Знак почета» в 1976 г. и орденом «Парасат» в 2001г., заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РК, Почетный гражданин города Рудного.