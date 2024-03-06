Об усиленном патруле в поселке и проверке автобусов на выезде из населенного пункта "НГ" сообщили читатели. Как пояснили позже в департаменте полиции Костанайской области, сотрудники полиции искали пациента, состоящего на психическом учете.

- В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том , что с адреса убежал в неизвестном направлении пациент, нуждающийся в госпитализации, он состоит на психическом учете, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Со слов матери при себе имел нож или пистолет.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские нашли сбежавшего пациента. Информация о наличии оружия не подтвердилась.