Пациента, сбежавшего от госпитализации, искали вчера полицейские в Заречном
6 марта 2024, 09:13 | Происшествия
Об усиленном патруле в поселке и проверке автобусов на выезде из населенного пункта "НГ" сообщили читатели. Как пояснили позже в департаменте полиции Костанайской области, сотрудники полиции искали пациента, состоящего на психическом учете.
- В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том , что с адреса убежал в неизвестном направлении пациент, нуждающийся в госпитализации, он состоит на психическом учете, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Со слов матери при себе имел нож или пистолет.
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские нашли сбежавшего пациента. Информация о наличии оружия не подтвердилась.
Последние новости
05.03.24 16:42 Четыре аргумента в пользу временной регистрации - Владелец иностранного автомобиля создаёт петицию против утильсбора и первички
05.03.24 14:25 «Не имели и не имеют намерений» - Костанайские строители считают, что надо бороться с аукционными спекулянтами
05.03.24 13:33 «Не боишься один таксовать ночью?» - Подробности дела о грабеже и вынужденном столкновении с полицейской машиной стали известны в суде Костаная
05.03.24 12:03 "Совершила аморальный поступок": воспитателя костанайского детского сада уволили после видео в соцсети
05.03.24 11:28 "Сокращается число проблемных домов" - Что строят и что будут строить в новых микрорайонах Костаная в 2024 году?
05.03.24 10:57 Почему открыть счет онлайн - это выгодно и удобно
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.