Как они себя проявляют, рассказывали сегодня, 5 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Фактически земельные торги с их участием становятся поводом для перепродажи участков втридорога. Главное - законодательство это позволяет.

- Приведу пример таких действий, - сказала исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА. - Объявляются торги в форме аукциона, реализуются три лота - права аренды на земельные участки. В числе участников - ТОО «БК-Строй», разработавшее на собственные деньги ПДП микрорайона, где располагаются участки, и безусловно заинтересованное в приобретении. В торгах участвуют еще 7 лиц. В итоге цены на участки были подняты до 60 млн тенге, 260 млн тнг, 512 млн тенге. По лоту, выигранному ТОО «БК-Строй», сделка состоялась, полная стоимость была уплачена. А два других победителя, подписав протоколы электронных торгов, от завершения сделок купли-продажи отказались. Торги были организованы повторно. Опять же цены на них изрядно поднялись. И, как и в первом случае, победители отказались платить. То есть они работают на повышение цены, а затем победитель отходит в сторону. Отказывается от завершения сделки, а затем предлагает ТОО «БК-Строй» выкупить право аренды, например, не за 16 млн тенге, которые были итоговой ценой аукциона, а уже за 25 млн.

Правила организации и проведения торгов (аукционов) все это позволяют. По словам Викуловой, налицо факт, что участники аукциона не имели и не имеют намерения приобретать участки и осуществлять на них строительство. Цель одна - перепродажа. Но никакого нарушения законодательства прокуратура в этих действиях не усматривает.

- И рискуют эти участники, в соответствии с пунктом 25 названных правил, только невозвратом гарантийного взноса, уплаченного перед аукционом, - отметила директор ассоциации, - но это несущественная сумма. А другой ответственности у них нет.

Проблема, по данным ассоциации, является системной, характерна для всей страны. Недобросовестность одних участников торгов вынуждает других приобретать земельные участки или право аренды на них по завышенной цене, что в конце концов сказывается на цене готового коммерческого жилья.

Что предлагают костанайцы? Внести в правила организации аукционов нормы, ужесточающие ответственность для недобросовестных участников торгов.

- При подписании акта об отмене результатов торгов победителем предоставляется обоснование отказа от подписания протокола, - сказала Ирина Викулова, - в случае отсутствия уважительных причин для отказа организатор торгов взыскивает с такого победителя в судебном прядке в доход соответствующего бюджета штраф в размере 30% от цены продажи права аренды земельного участка или цены участка. Отсутствие у победителя заявленных на аукционе денежных средств является безусловным основанием для взыскания в судебном порядке установленного штрафа.

Говоря о том, что это стало бы справедливым дополнением в правила, директор ассоциации строителей упомянула «обычаи делового оборота, которые говорят о том, что если предприниматель публично подтвердил стоимость того или иного имущества, он должен в дальнейшем исполнить свои обязательства».

Фото Галины КАТКОВОЙ