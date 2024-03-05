Премьер-министр Олжас Бектенов призвал акиматы прислушиваться к горожанам и озвучил позицию по точечной застройке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Благодаря общественникам вместо строительства ряда объектов в столице обустроены скверы и места отдыха. Вместо 18-этажного здания в районе улицы Нажимеденова было решено построить сквер. Новым центром притяжения в Астане станет аллея "Мынжылдык", - сказал премьер-министр на заседании правительства.

Бектенов считает, что акимату необходимо продолжить работу по созданию в столице новых комфортных зон для отдыха, реализации комплексной системы озеленения, что, по мнению премьера, позволит оживить большие густонаселенные кварталы столицы.

По данным Бектенова, аналогичная ситуация наблюдается и в Алматы, где активно создается благоприятная среда для горожан.

Глава правительства привел в пример заброшенную территорию на улице Байсеитовой, которая стала парком. Он добавил, что в этом году акимат должен сдать три новые и реконструировать три существующие парковые зоны.

"Мы знаем, что население активно выступает против точечной застройки, уплотнения исторических районов города и выпиливания деревьев. Следует учитывать мнение горожан. Подобные вопросы поднимаются довольно часто практически во всех городах страны. Такие факты свидетельствуют о том, что акиматами принимались решения по планировке развития и застройки городов без общественных обсуждений.

Считаю, что развитие и застройка городских территорий должны осуществляться строго в соответствии с генеральными планами и проектами детальной планировки. Создаваемые общественные пространства должны быть центром притяжения населения и комфортной средой для отдыха", - заключил премьер-министр.