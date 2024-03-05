Получить в нем госуслуги через портал электронного правительства помогает гражданам сотрудник ЦОНа. Такие точки называются connection point. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги, как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.

Всего было открыто 29 пунктов в 20 областях Казахстана. В Костанае данный сектор расположен в ТЦ «Саяхат» по адресу ул. Карбышева 131.

- В прошлом году казахстанцы получили более 15 млн услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания государственных услуг, - сказал председатель правления Госкорпорации Арман КЕНЖЕГАЛИЕВ.

Одной из востребованных услуг в январе стала подача заявлений на корректировку сведений о регистрации актов гражданского состояния. Граждане подавали обращения о добавлении сведений о детях для участия в программе «Нацфонд детям».