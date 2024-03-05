Дмитрий БОБЕНКО родился в Казахстане, но в связи с лечением долго жил в России, принял гражданство этой страны. После начала войны переехал в Костанай. где узнал о необходимости легализации иностранного транспорта. Попытался сделать это с помощью процедуры временной регистрации, но ему сообщили, что легализация больше не требуется. Со спокойной душой ездил за рулём своего Chery Tiggo, пока его не остановили сотрудники полиции, выписав штраф и изъяв автомобиль.

Оказалось, что транспорт, оформленный в другой стране, в Казахстане всё-таки должен быть зарегистрирован заново - по новому постановлению Правительства РК. Не путать с временной регистрацией.

Временная регистрация - это, грубо говоря, купить жёлтый номер в ЦОНе. Процедура, которую требуют от иностранцев сейчас, это полное обоснование автомобиля в РК. Раньше временная регистрация имела полную юридическую силу и, по мнению автовладельцев, превосходно справлялась с задачей по обеспечению безопасности на дорогах - мониторингом автомобилей и быстрым выписыванием штрафов в случае правонарушений. Однако с введением новой процедуры ее отменили.

Почему стало хуже? Дмитрий выделяет четыре причины.

1) Слишком дорого.

- Теперь нужно заплатить утильсбор и за первичную регистрацию, - поясняет Бобенко. - Они все её называют первичкой, а что это значит, толком не объясняют. Вот и получается, что среди водителей никто не имеет об этой первичке нормального представления. Утильсбор - это деньги, которые идут из кармана владельца автомобиля заводу по утилизации. Когда машина уже совсем перестаёт быть пригодной для эксплуатации, её нужно утилизировать, и, по логике правительства, за это должны платить сами владельцы транспорта. Иной раз сумма утильсбора и первички превышает половину или даже полную стоимость самого автомобиля.

Дмитрий считает, что сумма не просто большая, она несправедливая. И приводит сравнение:

- Чтобы зарегистрировать нефтяную скважину, нужно заплатить 100 МРП. Водителю, чтобы зарегистрировать транспрорт, нужно заплатить 500 МРП. Получается, обычного гражданина Казахстана правительство считает в 5 раз богаче, чем нефтяную компанию.

2) Водители окажутся запертыми в Казахстане.

- Зарегистрировав машину в РК, водители не смогут выезжать за пределы страны. - комментирует Дмитрий. - А им это нужно. Не просто же так они оформляли не гражданство, а именно вид на жительство в Казахстане. При выезде из Казахстана в другую страну произойдёт зеркальная ситуация. Сейчас мой автомобиль зарегистрирован в России, и поэтому в Казахстане меня и таких, как я, высматривают по российским номерам, вылавливают из общего потока и штрафуют, изымая машину. Так же будет происходить с водителями, если мы зарегистрируем автомобиль на Казахстан и попытаемся передвигаться на нём за пределами РК. В моём случае - в России. Там меня так же отловят, оштрафуют и отберут машину: ведь зарегистрированный в Казахстане автомобиль становится нелегальным в других странах. Эту проблему раньше решала временная регистрация с жёлтыми номерами, но сейчас её убрали. И при регистрации транспорта в новой стране регистрация как бы автоматически исчезает в прежней стране. У нас, иностранных водителей, есть сильная необходимость регулярно пересекать границу по работе, семейным обстоятельствам, состоянию здоровья. Поэтому мы и не изъявили желание делать себе гражданство Казахстана. У многих, например, бизнес в РК, а сами они живут в другой стране. Лечатся в России, а живут в Казахстане. Это касается не только граждан РФ. Я вижу много корейских и китайских номеров, вижу автомобили из Узбекистана. Чтобы законно передвигаться в другой стране, транспорт нужно будет регистрировать заново. Например, я захочу вернуться в Россию. Мне и нужно будет по новой регистрировать машину в России. А теперь представьте, во сколько мне всё это обойдётся. Многие вынуждены продать автомобиль, потому что им невыгодно его держать. Ни пользоваться им в пределах страны они не могут, ни пересечь границу.

3) Новое постановление попахивает вымогательством и ленью.

- Фактически это выглядит как захват чужого имущества, - считает Дмитрий. - Полуузаконенный. Постановление даёт правительству право принуждать людей заплатить бешеные деньги за утильсбор и первичку. А чтоб сговорчивее были, изымают автомобиль. Эту статью оправдывают тем, что она нужна для отлова преступников на угнанных машинах. Правильно: зачем делать работу по выявлению автомобилей в потоке, проверке документов и так даЛее, если можно просто запретить временную регистрацию, сделав всех иностранных водителей вне закона, и отлавливать их? Хочешь сделать транспорт легальным? Заплати себе в убыток утильсбор и первичку. А наказание за повторное вождение незарегистрированного транспорта - штраф и лишение прав на полгода. По сути это выглядит, как вымогательство, принуждение к оплате. Мы не должны покупать право пользоваться своим же имуществом.

4) В утильсборе отсутствует логика.



- Во-первых, непонятно, куда эти деньги пойдут. - отмечает Бобенко. - Есть сомнения по поводу надёжности завода и вообще его существования. Во-вторых, часто бывают ситуации, когда человек - не первый и не последний владелец автомобиля, а купил его с рук и в дальнейшем так же продаст. И что, все люди в этой длинной очерёдности платят утильсбор? Получается, за всех них отдувается нынешний владелец. А цена не маленькая: у моего знакомого в России за будущую утилизацию его машины насчитали 800 тысяч рублей. В-третьих, утилизация автомобиля - это его переработка для дальнейшего использования металла. Завод деньги с этого получит. В таком случае не водитель должен платить за утилизацию транспорта, а завод по утилизации должен платить водителю за предоставленное сырьё. В некоторых странах так и делают.

Дмитрий Бобенко обратился в редакцию «НГ», чтобы найти людей с похожей ситуацией. Он считает, что решить проблему можно, только обратившись к правительству с просьбой вернуть процедуру временной регистрации транспорта. И хочет сделать это через петицию, которую в ближайшее время опубликует на сайте гражданских инициатив ALASH online.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА