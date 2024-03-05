Президент Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Олжас Сатиев стал жертвой интернет-мошенников. Об этом он рассказал сегодня в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Сатиева, его обманули на 20 тысяч тенге.

"Вот даже я - специалист по кибербезопасности, более-менее известный, меня тоже обманули на 20 тысяч тенге. Я хотел арендовать коттедж через Instagram, и даже я не пошел писать заявление в МВД", - поделился Олжас Сатиев на заседании комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса.

По словам Сатиева, 21 миллиард тенге, которые мошенники украли у наших граждан по официальным данным, не отражают полной картины происходящего.

"Возможно, нужно создать систему, что-то типа "цифровые улики", чтобы гражданин через электронное правительство, через какое-то популярное приложение, через банковское, назовем его "модуль киберзащиты гражданина" - чтобы он мог сразу без заявления в МВД просто написать, что вот с такой-то карточки, с такого-то Instagram-аккаунта, с такого-то номера телефона у меня воруют деньги", - предложил глава ЦАРКА.

Сатиев добавил, что даже если невозможно предотвратить хищения, то нужно усложнить процесс мошенникам.

"Быстрее блокировать номера телефонов, быстрее блокировать эти карточки. Сделать какую-то интеграцию между МВД, правоохранительными органами, банками, теми же телеком-операторами. Возможно, нужно как-то процесс интегрировать все в единой системе и создать даже ситуационный центр, где сотрудники киберпола будут видеть: вот, допустим, с этого Instagram за последние 2-3 дня начинают воровать деньги, обманывать людей, нужно по ним активизироваться", - отметил глава ЦАРКА.