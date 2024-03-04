По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 марта, на западе и востоке области ожидается небольшой снег, на востоке и юге - туман. В среду, 6 марта, на севере и западе - снег с низовой метелью, на востоке и юге вновь туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае во вторник переменная облачность без осадков, в среду пройдёт снег.

- В ночью на вторник термометры покажут 7-12, на востоке и юге 17 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем 0...-5°С, на западе и востоке -8°С. В ночь на сред, столбики термометров опустятся до -13...-18°С, на юге до -10°С, днём термометры покажут -2...-7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -8...-10°С, днём -1...-3°С. В среду: ночью -13...-15°С, днём -3...-5°С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В среду его сменит северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе и севере.