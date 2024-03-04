С начала 2024 года в ситуационный центр поступило 16 жалоб на снег и наледь на крышах многоквартирных домов. Обзор заявок горожан за 2 месяца сегодня, 4 марта, на аппаратном совещании сделал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Костанайцы в своих обращениях отмечали, что "глыбы снега и льда, летящие с большой высоты, способны повредить машины, навредить здоровью людей и даже повлечь их гибель".

- ПКСК и ОСИ, занимайтесь своими крышами! Если завтра снег или лед упадет на машину, то горожане будут обращаться к вам, будут подавать в суд на отдел ЖКХ и жилотношений, - сказал аким. И добавил: - Полиция тоже должна заняться этим вопросом. В первую очередь это ваш вопрос.

Еще одна причина жалоб - наклонившиеся опоры ЛЭП.

- В городе их очень много и подрядчики сейчас крепят на такие опоры камеры системы "Сергек". Но мы так не договаривались, что они будут на наши столбы и опоры свои ящики ставить! - возмутился ундубаев. - В своем проекте они должны предусмотреть опоры для своих станций. Если они подключатся к нам, то должны разрешение брать на это.

Он пообещал, что летом акимат будет демонтировать многие опоры ЛЭП и установленные камеры в связи с этим работать не будут.

- Поэтому сейчас надо сразу договориться - пускай подрядчики ищут свои опоры и ставят камеры там, где это возможно, - подытожил аким Костаная. - Отдел ЖКХ, "ЭПК-forfait", в ближайшее время работу сделайте по опорам. Люди жалуются, потому что, если опора наклонилась, она может упасть на машину или человека. Опять же начнутся суды, подключится прокуратура, будет шум-гам! Зачем до этого доводить?!

Много жалоб поступило на отсутствие изоляции на трубах теплоснабжения.

- С прошлого года мы начали деньги на эту работу выделять, теплотрассы мы закрываем, - отметил Жундубаев. - В прошлом году, например, было выделено около 80-90 млн тенге на эту работу.

Представитель ГКП "КТЭК" добавил, что в этому году на теплоизоляцию выделено гораздо больше - около 200 млн тенге.

Фото Андрея СКИБЫ