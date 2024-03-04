Показ центрально-азиатских документальных фильмов в рамках проекта Jetiqaraqshy международного сообщества Woman Makes Docs в преддверии Дня солидарности в борьбе за равные права, 3 марта, организовала координатор American Corner в Костанае Томирис Зулкарнаева в сотрудничестве с режиссерками казахстанского документального кино Кристиной Михайловой и Даной Сабитовой.

Аудитория была не многочисленная, но внимательная

До этого фильмы показывали в Алматы, Астане, Караганде, Бишкеке, Ташкенте и Душанбе. Кристина Михайлова отметила, что такой показ можно организовать для разных аудиторий, а кураторы проекта открыты для сотрудничества в социальных сетях и будут рады предложениям.

Координатор Американского уголка в Костанае Томирис Зулкарнаева

В областной библиотеке им. Л. Толстого в морозный выходной день собралась группа школьников и студентов, чтобы посмотреть короткометражные документальные фильмы о Центральной Азии. Пять фильмов, прогремевших на международных кинофестивалях, от режиссеров из Узбекистана, Кыргыстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана удивили, восхитили и даже растрогали юную аудиторию.

В программу показа вошли фильмы:

- Юлии Хван «А.Ким» - об экзистенциальном поиске корейца в современном Узбекистане и в целом в обществе потребления;

- Адилета Коржоева «Черный Вагон» - о суровых условиях работы в угольных шахтах Кыргыстана;

- Интизор Отаншёзовой «Druzhba narodov» - о попытках сохранить национальную культуру уйгуров в Казахстане;

- Абдулло Гурбати - о жизни таджикских детей в условиях бедности и запущенности;

- и фотофильм «Something Borrowed, Something Red» Майи Келовой из Туркменистана.

Организаторы были рады юной аудитории

Было видно, что зрители не совсем готовы воспринимать документальное кино, но благодаря работе стараниями организаторов мы смогли узнать мысли и эмоции костанайских зумеров, появившиеся во время просмотра.

В обсуждении говорили о депрессии героя фильма «А.Ким», о клаустрофобии и страхе за шахтеров в фильме «Черный вагон», о сопереживании мальчику из Таджикистана в фильме «Слишком большой», которому пришлось рано повзрослеть и зарабатывать тяжелым трудом, чтобы помогать родителям. Слезы ребенка и его искреннее непонимание поведения взрослых заставило плакать зрителей.

Режиссерка документального кино Дана Сабитова

Студентка 1 курса Регина ХАБИБУЛИНА рассказала о своем отношении к последнему фильму:

- Стойкость характера маленького мальчика показывает зрителю, что дети иногда могут быть намного сильнее, чем взрослые. Атмосфера в кадрах сменялась с комфортного общения на переживания и слезы, а иногда на личные разговоры с мамой и ее наставления. Все в совокупности дало очень живое и душевное кино.

Зрители отметили особенности приемов повествования через необычный монтаж и использование новых технологий в показанных им фильмах.

Все фильмы объединяет не только геополитическое положение на карте, но и темы поиска идентичности, родины и своего места; темы гендерных стереотипов и социального положения, а также экономическое и психологическое состояние людей, живущих в так называемых странах «второго» и «третьего» мира.