Правительство Казахстана и правительство Италии собираются подписать договор относительно статуса мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны, передает корреспондент КазТАГ.

«Утвердить прилагаемое соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Итальянской Республики относительно статуса мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны, совершенное в Риме 18 января 2024 года», – говорится в проекте постановления правительства Казахстана.

Соглашение предусматривает, что стороны представляют друг другу сведения о наличии, местонахождении и состоянии мест захоронений, обмениваются данными о казахстанских и итальянских погибших военнослужащих, захороненных на территориях государств.

Документ обеспечивает сохранность мест захоронений в надлежащем порядке и познаваемом состоянии.

Вместе с тем оговаривается эксгумация останков, погибших военнослужащих, и их перевозка с целью их перезахоронения в государстве одной из сторон. Расходы по эксгумации, перевозке и перезахоронению останков погибших военнослужащих, а также по обустройству мест захоронений берет на себя сторона, по предложению которой эти работы производятся.

«При наличии договоренности о передаче останков погибших военнослужащих стороны через свои уполномоченные органы согласовывают процедуры, связанные с проведением эксгумации, перевозки, перезахоронения или передачи останков жертв войны. При проведении эксгумации и перезахоронении могут присутствовать представители государств сторон», – говорится в документе.

Каждое перезахоронение останков погибших военнослужащих оформляется протоколом, содержащим данные о предыдущем и новом месте захоронения и личные данные на погибших военнослужащих.