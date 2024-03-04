Планы по установке и содержанию детских и спортивных площадок озвучил руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ на брифинге 29 февраля. В городе их возводят по нескольким проектам: "Бюджет народного участия", инициатива горнодобывающего гиганта ERG "Туган кала" и, конечно, траты непосредственно из городского бюджета. По данным Итемгенова, всего в 2024 году поставят около 40 площадок, половина - по третьей из этих статей расходов.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов неоднократно высказывал недовольство качеством детских площадок и запрещал закладывать на качели и горки минимальную цену. Корреспондент "НГ" спросил - как это поручение повлияло на закупку детских площадок в Рудном?

- Конечно, если увеличить количество и качество МАФов (малые архитектурные формы, то есть горки, качели и турники - "НГ"), то это приведет к их удорожанию, - сказал Итемгенов. - Мы пока смотрим, что будем делать с новыми площадками. Например, хотели отойти от тартана в пользу искуственного покрыытия. Само основание очень дорогое. Пока не могу сказать, на сколько подорожают детские площадки.

Бюджет Рудного уже выделил около 200 млн тенге на обустройство 10 детских и 10 спортивных площадок. Руководитель отдела ЖКХ показал журналистам карту в своем кабинете, на которой отмечены уже установленные площадки и планы по их установке. По его словам, в акимате сейчас рассматривают около 80 заявок от горожан на новые объекты.

- Когда разрабатывают смету, там всегда прописывают качественный материал, - отметил Итемгенов. - Прописываем, что толщина металла должна быть 2-3 мм. Недобросовестные поставщики, чтобы снизить затраты, берут более дешевый материал. Поэтому тут следует следить за качеством поставляемого товара. Нас устраивает качество детских площадок, мы за этим следим. У нас пока не было аварийных ситуаций. Чаще сталкиваемся с обыкновенным вандализмом со стороны взрослых.

В Рудном не стали перекладывать ответственность за содержание детских площадок на плечи ОСИ и ПКСК, как это делают в Костанае. В 2024 году на их обслуживание выделили более 7 млн тенге. Пожаловаться на поломки можно через службу iKomek.

Есть проблемы с подрядчиками. Отвечая на вопросы, Итемгенов прокомментировал конфликт отдела ЖКХ с ТОО "КазИнвестStory", которое устанавливало детские площадки. Как отмечают местные журналисты, работы проводились уже после того, как выпал снег.

- Был заключен договор с ними на установку 7 детских игровых площадок, - пояснил спикер. - Свои обязанности подрядчик не выполнил. Они подготовили основания, но не установили МАФы. Деньги мы полностью вернули в бюджет, подали на подрядчика в суд. Требовали признать его недобросовестным, но суд нам в этом отказал. Обжалуем это решение в областном суде. Есть такие нюансы у нас с подрядчиками. Мы им писали претензии, они обещали привезти МАФы из Алматы, но привезли их, уже когда выпал снег.

Согласно решению СМЭС от 18 января 2024 года, представители ТОО "КазИнвестStory" указывали, что выполнили работы на 80%, а дефектную ведомость чиновники составили с нарушениями, указав толщину покрытия площадки 3 мм. Как пояснили в суде представители истца, произошла техническая ошибка - вместо 30 мм указали всего 3 мм. И, как установил суд, заказчик отказывался внести изминения в договор, так как это бы привело к увеличению стоимости услуг.

Иск к ТОО "КазИнвестStory" направлял и отдел ЖКХ акимата Лисаковска. Там тоже просили признать фирму недобросовестным участником госзакупок по договору о строительстве нежилых зданий. Суд отказал и здесь.

Рудненский отдел ЖКХ пытался взыскать с ТОО "КазИнвестStory" неустойку за детские площадки, но и здесь суд посчитал требования чиновников необоснованными.

Фото Георгия ГОВОРОВА