Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти
Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами - участницами ОПЕК+, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство энергетики страны.
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Таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1,468 миллиона баррелей в сутки.
"Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. В дальнейшем, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры", – сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
По информации Минэнерго, это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.
Россия и Кувейт также сообщили о продлении добровольного сокращения добычи нефти.
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