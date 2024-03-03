Пополнивший свою клубную коллекцию трофеев Суперкубком Казахстана «Тобол» принимал в первом туре стартовавшего чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги вернувшийся в элитный дивизион «Туран».

Ахмед Эль-Мессауди открывает счет в матче с пенальти / Фото instagram.com/fctobol

Ранее команды встречались всего четыре раза, при этом костанайцы одержали три победы, из которых две - на своем поле, и еще один матч завершился вничью.

Буквально в день матча «Тобол» объявил о подписании контрактов с 20-летним голкипером Юрием Мелиховым и 21-летним защитником Ермеком Абдуллой. Юрий Мелихов до перехода в основной состав выступал за молодежную команду. В «Тоболе» он будет выступать под №35. Ермек Абдулла (181 см, 79 кг) перешел из «Тараза», за который он провел 18 матчей. Он способен играть как в защите, так и выступить в роли опорного полузащитника. В «Тоболе» Абдулла будет играть под №4.

Стартовый состав «Тобола» на первый матч выглядел следующим образом: вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), Иван Миладинович, Пап-Альюн Ндиайе, Еркин Тапалов, полузащитники Эссьен Эдедем, Ахмед Эль-Мессауди, Евгений Шахов, и нападающие Ислам Чесноков Давид Энен и Игор Иванович.

В первом матче сезона «Тобол» со стартового свистка завладел инициативой, и на 5-й минуте создал первый опасный момент, но после прострела Чеснокова из выгодной позиции не попал по воротам Иванович. Гости ответили на это контратакой по правому флангу, откуда защитник «Турана» сделал подачу во вратарскую площадку, но Покатилов в падении забрал мяч. До истечения первых десяти минут игры хозяева заработали два угловых удара, но реальной угрозы воротам гостей они не принесли.

На 13-й минуте после контратаки по левому флангу экс-игрок «Тобола» Павел Киреенко опасно пробил от угла штрафной площади по воротам хозяев, но мяч пролетел над перекладиной. Через две минуты уже по воротам гостей от правого угла штрафной площади пробил низом в дальний угол Иванович, но голкипер «Турана» Тимурбек Закиров в падении поймал мяч. Очень опасным был ответ туркестанцев, выведшим один на один с Покатиловым российского нападающего Артема Архипова, но голкипер ногами отбил мяч.

В середине тайма Иванович сделал хороший пас на правый край штрафной площади Эль-Мессауди, который пробил в дальний нижний угол ворот, но голкипер перевел мяч на угловой. А после подачи Чеснокова и рикошета о ноги Шахова мяч полетел в ворота, но голкипер был на месте. На 27-й минуте Асранкулов с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, и вновь голкипер в падении поймал мяч. Через десять минут гости заработали штрафной удар на дальних подступах к штрафной площади, а после подачи хорватского защитника «Тарана» Антонио Яколиша эстонский нападающий Артем Дмитриев пробил с линии вратарской площадки головой в правый нижний угол ворот, но Покатилов в падении со второй попытки поймал мяч.

Прерывая последовавший ответ по правому краю, Архипов откатил мяч вратарю, но его догнал в штрафной площади Энен, прокинул мимо Закирова, я сам оказался на газоне, и арбитр встречи из Алматы Рустам Омаров указал на «точку». Пенальти четко реализовал Эль-Мессауди. Марокканский полузащитник сильно пробил впритирку с правой стойкой так, что угадавший направление удара Закиров не смог спасти команду - 1:0.

В начале второго тайма гости заработали на левом крае метрах в 35-ти от ворот штрафной удар, и после подачи Яколиша в штрафную площадь Архипов откатил мяч под удар Киреенко, который пробил с отскоком от газона, но Покатилов выбрал правильную позицию и легко поймал мяч. Тут же «Тобол» провел быстрый выпад по левому флангу, и заработал угловой удар, розыгрыш которого привел к еще одному. На этот раз Чесноков отдал мяч Эль-Мессауди, который от левого угла штрафной площади пробил в дальний нижний угол ворот, но голкипер в падении поймал мяч. Через четыре минуты во время очередной атаки «Тобола» после перевода мяча Шаховым на правый край Иванович сместился с ним вдоль линии штрафной площади и пробил в левый верхний угол ворот, но мяч пролетел рядом с крестовиной.

После часа игры хозяева провели затяжную атаку с длинным розыгрышем мяча у подступов к штрафной площади, завершившемся многоходовкой, которую начал на левом краю Чесноков. Продолживший атаку Асранкулов сделал передачу назад Эль-Мессауди, а затем, получив от него ответный пас почти у лицевой линии, перевел мяч открывшемуся перед воротами Энену, и нападающий сборной Того без помех в касание буквально вонзил его в сетку ворот - 2:0.

На 65-й минуте тренерский штаб «Тобола» провел первую замену, и вместо автора второго мяча на поле вышел Годберг Купер. В течение пяти следующих минут «Тобол» заработал два угловых удара, но защита гостей с ними справилась. А на 70-й минуте уже и гости заработали свой первый в матче угловой удар, когда Ндиайе выбил мяч за лицевую линию из ног Архипова. После подачи Яколиша от углового флага Покатилов выбил мяч кулаками далеко за пределы штрафной площади, но его подхватил капитан «Турана» сербский полузащитник Никола Цуцкич и опасно пробил рядом с левым верхним углом ворот.

После этого момента у хозяев состоялась двойная замена, и на поле вместо Ивановича и Шахова вышли соответственно Жаслан Жумашев и Радослав Цонев. На 74-й минуте Ндиайе со своей половины поля пробил к штрафной площади гостей. Чесноков, получив мяч от французского защитника отдал его Куперу, а итальянский нападающий пробил по воротам с дуги штрафной площади, но под его удар успел поставить ногу сербский защитник Марко Николич, и мяч вылетел за лицевую линию.

«Тобол» одержал первую победу в чемпионате / Фото instagram.com/fctobol

На 83-й минуте Чесноков перехватил мяч на половине поля туркестанцев, вошел с ним в штрафную площадь, переиграв там Николича, и пробил в правый нижний угол ворот, но мяч попал в штангу и покинул пределы поля. Через четыре минуты Миладинович сделал по правому флангу длинный заброс почти о своей штрафной площади. Откликнувшийся на эту передачу сербского защитника Чесноков головой скинул мяч Тапалову, который отправил его в штрафную площадь точно на голову Жумашеву, находившемуся в семи метрах от ворот. Однако мяч после удара полузащитника «Тобола» прилетел в руки вратарю.

Еще две замены в «Тоболе» состоялись на 87-й минуте, и вышедшие на поле Руслан Валиуллин и Нургайни Бурибаев заменили Чеснокова и Эль-Мессауди соответственно.

Капитан «Тобола» Роман Асранкулов признан лучшим игроком матча / Фото instagram.com/fctobol

Уже в дополнительное время команды обменялись опасными моментами. Перехвативший мяч на половине поля гостей Жумашев отдал мяч Куперу, который в штрафной площади сделал ответную передачу. Однако воспитанник «Тобола» не смог обработать мяч и тот выкатился за лицевую линию. А затем Покатилов совершил очередное спасение после удара головой из пределов штрафной площади при розыгрыше штрафной удара, поймав мяч в правом от себя нижнем углу.

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич после матча признался, что не стала сюрпризом игра соперника:

- Самое главное - выиграли. Три дня готовили команду, и я говорил, что не надо ждать легкой игры. В первом тайме и у соперника, и у нас были хорошие моменты. Много проблем было в обороне. У нас была хорошая оборона, полтора месяца работали над ней. В перерыве в раздевалке был серьезный разговор. Во втором тайме еще один-два гола должны были быть, но все равно первый тур всегда тяжелый, адаптация к полю, атмосфере, многие футболисты никогда не играли на таком поле и при такой атмосфере. Спасибо моим ребятам, они - молодцы. Сегодня очень хорошо работали. Да, я ожидал, что где-то будут ошибки в приеме, передачах на искусственном поле, пока еще не адаптировались. Будем еще лучше. Спасибо болельщикам, которые супер-атмосферу создали сегодня.

Во втором туре 6 марта «Тобол» будет принимать на своем поле «Елимай».