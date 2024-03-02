"Тобол" одержал победу в первом футбольном матче КПЛ
2 марта 2024, 21:01 | Спорт
В заключительном матче первого тура Казахстанской Премьер-Лиги костанайский «Тобол» дома сыграл с «Тураном», пишет Sports.kz.
Хозяева в ранге явного фаворита владели инициативой, но опасных моментов было мало. На исходе первой половине Давид Энен использовал ошибку обороны соперника и вышел один на один с Тимурбеком Закировым. После столкновения с вратарем судья указал на пенальти, который вызвал недовольство гостей, но счет был открыт.
Во второй половине проход Романа Асранкулова закончился пасом в центр штрафной и Энен увеличил разрыв — 2:0.
Таким образом, обладатель Суперкубка Казахстана "Тобол" стартует в сезоне КПЛ с победы.
Фото ФК "Тобол"
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