По словам эксперта, основная проблема прохождения техосмотра в Казахстане - выдача фиктивных диагностических карт без фактической проверки и диагностики транспорта. Автомобиль заезжает на тормозной стенд, его фотографируют и, ничего не проверяя, отправляют данные в единую систему техосмотра.

"В последующем у оператора при проверке рабочая мониторинговая группа имеет право запросить видеозапись проверки и диагностики транспорта. Соответственно, он ее не предоставит, потому что машина не проверялась. И такая диагностическая карта аннулируется. То есть водитель остается без техосмотра", - сообщает специалист.

Донести важность правильного прохождения техосмотра до наших автомобилистов - задача крайне сложная. Как рассказывает эксперт, основная трудность - побороть страх, что при прохождении техосмотра в автомобиле обнаружат поломку, из-за которой водитель не получит диагностическую карту, а на устранение неполадок уйдет время, финансы и другое.

Фото: Tengrinews.kz

На протяжении уже двух лет действует рабочая мониторинговая группа на площадке АО "Национальные информационные технологии" при поддержке комитета транспорта, которая выявляет нарушения правил проведения техосмотра. Теперь ужесточены штрафы и ответственность не только оператора технического осмотра, но и самого водителя.

"На станциях техосмотра проблема одна - нерабочее оборудование и несоответствие требований специального программного обеспечения (СПО). СПО должно снимать данные с датчиков оборудования. Однако мы очень часто видим, когда оборудование не работает совсем. То есть стенд не умеет крутиться, потому что у него поломана вся основная жизненно важная функция. Но при этом программное обеспечение как-то снимает с него данные. Вот там вопрос открытый.

Владельцы сами совершают типичные ошибки при подготовке к техосмотру. Приезжают на станцию и просят не проверять, а просто сфотографировать и отправить, предлагая доплатить за это. Абсолютная глупость в нынешних реалиях"

Сейчас, по словам эксперта, на улучшение технического осмотра может повлиять создание мониторинговой группы и активные действия комитета транспорта и региональных инспекций, которые будут просто закрывать недобросовестные станции. Начнется фактическая проверка транспортных средств, владельцам придется улучшать станции, в связи с чем сократится статистика аварийности и смертности на дорогах.

"Об этом мы говорим постоянно, потому что даже вопрос с неправильным рабочим светом, который ослепляет, - это вопрос техосмотра. Вопрос нашей экологии - проблема техосмотра. Утечка бензина, масла, антифриза, нерабочие поворотники и стоп-сигналы - это все вопросы к техосмотру. А для исправления этой ситуации, улучшения рынка техосмотра нужно, чтобы инспекция начала постоянную работу. Сейчас пока что, к сожалению, приходится заставлять инспекторов выявлять нарушения"

Фото: Autonews

Как проходят техосмотр автомобили с газобалонным оборудованием?

Сейчас автомобили на газе проходят техосмотр как обычные авто, но с отдельной отметкой в техпаспорте о газобалонном оборудовании. При этом обязательно проверяется наклейка и сертификат самого оборудования. Проходить отдельный техосмотр им не требуется. Однако, по словам специалиста, вскоре ожидается ужесточение проверки данных авто. Владельцы будут проходить отдельную поверку оборудования раз в два года по стандартам Таможенного союза.

"Это также будет обычная станция техосмотра. Задача техосмотра будет внести данные его сертификата и сверить их с номером баллона, фактически установленного на машине. Если это все соответствует, то эти отметки будут выставлены. Если какие-то из этих параметров не соответствуют, тогда водитель будет направлен на исправление"

Что касается прохождения техосмотра для электромобилей, подход остается такой же, как и к обыкновенным авто. Единственное отличие - вид топлива с отметкой "нет" или "электро".

Как проходит проверка станций техосмотра?

На сегодняшний день, по словам специалиста, в Алматы просматриваются все станции и по каждой хаотично запрашиваются видеозаписи осмотров. После запроса у оператора есть три дня на предоставление записи. Если запись так и не была предоставлена, то оператор блокируется, отзываются ключи и станция закрывается до выяснения обстоятельств. Водители, прошедшие техосмотр на данной станции, лишаются своей диагностической карты, получая СМС-сообщение о том, что она аннулирована.

"За текущий период, с начала действия мониторинговой группы, аннулировано около 5000 диагностических карт. Чаще всего это карты, на которых техосмотр пройден онлайн через WhatsApp и Photoshop, на которых просто вставили фотографии или госномера. Также часто аннулируются карты, на которых при проверке оказываются одни номера на других машинах. И диагностические карты, где грузовые автомобили проходили осмотры на станциях для легковых авто"

Важно помнить, что проверка технического состояния автомобиля напрямую влияет на безопасность на дороге. Неправильный осмотр может не только повлечь за собой штраф или другое наказание, но и стоить жизни.