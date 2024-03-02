Девятнадцатый раз в Казахстане объявляется кампания «Птица года», стартовавшая в 2006 году. Цель кампании - обратить внимание общественности на проблемы охраны птиц. Вид, который в результате объявляется птицей года, выбирается путём голосования орнитологами Союза охраны птиц Казахстана и АСБК (Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия).

Серая морфа сплюшки / Фото birds.kz

Поначалу предполагалось, что звания птицы года будут удостаиваться редкие виды, но очень быстро концепция кампании претерпела изменения и птицей года стали иногда выбирать тех, кто попроще, в список нуждающихся в охране не входит, да и вообще встречаются буквально на каждом шагу.

Так в реестре удостоенных почётного звания оказались краснокнижные стерх, серпоклюв, гусь-пискулька, сокол-балобан и всюду попадающиеся на глаза домовый воробей, большая синица, обыкновенный скворец. В общем, пернатая компания подобралась весьма пёстрая в прямом и переносном смысле, ясно одно: вовсе не охранный статус служит критерием выбора.

Идеальный камуфляж делает сплюшку неразличимой на дереве / Фото birds.kz

В этом году голоса орнитологов разделились между чёрным дроздом и сплюшкой. Победила сплюшка.

Это одна из самых мелких сов, распространена она довольно широко, водится и в нашей области, входя список гнездящихся у нас видов.

В Областном историко-краеведческом музее уже стало традицией в марте делать мини-выставку про птицу года. Обычно это небольшой стенд с фотографиями и краткой информацией про птицу года. Располагали стенд всегда в холле главного корпуса музея, чтобы ознакомиться с интересной и полезной информацией могли все посетители. В этом году музей закрыт на ремонт и мини-выставку разместили на втором этаже выставочного зала отдела изобразительных искусств, в народе называемого картинной галерей. Стенд установили в малом зале, по соседству с картинами Абылхана Кастеева и экспозицией к 70-летию начала освоения целины.

Стенд, посвящённый "Птице года 2024", в малом зале на втором этаже картинной галереи / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

К сожалению, среди фотографий сплюшек, помещённых на стенд, нет ни одной, сделанной в Костанайской области. Ну, вот не задавалась фотоохота на сплюшку у наших фотографов. Возможно, это связано с тем, что очень уж хорош у неё камуфляж. Сплюшки бывают серого и рыжеватого окрасов, а пестрины слагаются в такой рисунок, что стоит прислониться ей к стволу любого дерева, что она буквально с ним сливается. Прибавьте к этому некрупный размер – чуть больше скворца – и станет ясно, что можно пройти в шаге от затаившейся сплюшки и не заметить её. Поэтому получить случайное фото этого вида шансов немного.

Рыжая морфа сплюшки / Фото birds.kz

Сплюшку легче услышать, чем увидеть. Кстати, своё название этот вид сов получил из-за брачной песни самца, в которой некоторым чудится слово «сплю-ю-ю». Вне брачного периода сплюшки издают посвист, в орнитологической литературе обозначаемый как «фью-ю» или «тью-ю». Научный сотрудник музея Андрей АНДРЮЩЕНКО встречал сплюшек в Аракагайском бору, в окрестностях лагеря «Орлёнок», во время одного из полевых выездов.

Андрей Андрющенко за всю свою экспедиционную жизнь увидел сплюшку всего один раз / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- По ночам возле «Орлёнка» регулярно разносился посвист сплюшки, такой основательный, с расстановкой, с интервалами, – рассказывает Андрей Валентинович. – У меня в том выезде была задача изучения энтомофауны, для чего надо было наловить побольше насекомых. Самый эффективный способ ловли – ночью на свет. В одну из таких рабочих ночей даже подвергся нападению сплюшки. Они же преимущественно насекомоядные, особенно любят жуков, летающих по ночам, всяких хрущей, водолюбов, ночных бабочек тоже ловят. Вот какая-то сплюшка и сообразила, что рядом с ловцом насекомых добыть себе вкусного жука куда легче. Я уж собрался снять с освещённой стены хруща, протянул к нему руку и тут, будто пуля, пролетела сплюшка, схватила добычу и была такова. Это был единственный раз, когда я хоть мельком увидел сплюшку, за все годы экспедиций. И не потому, что их не было вокруг, разумеется были, но они большие мастера становиться совершенно незаметными. Возможно, я проходил мимо сплюшек десятки раз, но не видел.

Если бы не открыла глаз, осталась бы "невидимой" / Фото animals.pibig.info

Следует добавить, что сплюшке мало её в высшей степени удачной камуфляжной окраски, она ещё и прижимает перья и вытягивается столбиком, становясь похожей на сучок. Поди, разгляди в этой «деревяшке» живую птицу. Даже наличие на голове небольших «рожек» не помогает выделить её на фоне ствола дерева. Полное слияние с окружающей обстановкой.

Поэтому, когда будете прогуливаться по лесочкам, приглядывайтесь внимательнее к «сухим сучкам», вдруг вам доведётся встретиться нос к клюву с Птицей года 2024.

Список видов, названных «Птицей года» в Казахстане: