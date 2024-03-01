Его в РК отмечают 1 марта с 2016 года, приурочен он к созданию Ассамблеи народа Казахстана. И задуман был, прежде всего, как день, в который принято благодарить друг друга за оказанную помощь и неравнодушие в тяжелое время. Со слов об этом и началось сегодня торжество во Дворце школьников iQostanay.

- В Костанайской области 18 энокультурных объединений, вместе мы семья, сила, - сказал заместитель председателя армянской общины «Эребуни» Сергей ГРИГОРЯН, - мы всемерно помогаем друг другу, но сегодня я хотел бы выразить благодарность казахскому народу за их сердца, за их прием, за безграничность их души... Спасибо большое, хотя всего я все равно не смогу высказать... Ведь как можно отблагодарить свою маму? Да никак. Все равно останешься в долгу.

За укрепление межэтнического согласия, уважения, дружелюбия в многонациональном обществе грамотами были отмечены активисты нескольких этнокультурных объединений области.

Кайрат Бейсембин рассказал не только о расследованиях, но и призвал проявлять любовь к животным, которые не бросят и не предадут

Еще в этот день организаторы пригласили на встречу с молодежью людей, которым кто-то обязан жизнью, кто-то здоровьем, а кому-то они могут стать примером очень доброго отношения к окружающим. На сцену выходили кинолог Кайрат Бейсембин и финалистка 10 сезона Х-Factor Улпан Жумабек, донор с многолетним стажем Анатолий Филь и военнослужащий Булат Искаков, предприниматель Светлана Багмут.

Улпан Жумабек решила заявить о себе на сцене и добилась успеха

Служащий воинской части 6697 сержант Искаков совсем недавно, 15 февраля, в Костанае вытащил из загоревшейся квартиры пожилую женщину. Просто шел мимо, увидел, что в многоэтажном доме начался пожар и кинулся на помощь, не забыв при этом позвонить в службу 101. На первом этаже в задымленной квартире обнаружил женщину в беспомощном состоянии, поднял на руки, донес до окна, сумел передать подоспевшим пожарным. На сцене Дворца школьников стеснялся, был краток. Но классно ответил на вопрос ведущего о том, что он думал в той ситуации:

- Думать было не о чем, надо было помочь.

Примерно о том же говорил и Анатолий Филь, который является донором с 2001 года. От имени областного центра крови ему вручили благодарственное письмо и памятный знак «Лучшему агитатору донорского движения». Ведущие и его спрашивали о мотивах поступков, откуда берется желание помочь зачастую незнакомым людям, да не раз-другой, а десятки и десятки раз. Анатолий Александрович отвечал, что из семьи все идет. Подтверждение тому — сын Андрей, который тоже стал донором. А о своих мотивах еще сказал так:

- Помогаю потому, что это нужно, кому-то без меня нельзя, кто-то стоит на грани жизни и смерти... Друзья, не проходите мимо человеческого горя.

Предприниматель Светлана Багмут в своем магазине уже десять лет по пятницам раздает нуждающимся хлеб — пенсионерам, инвалидам, многодетным. Многие годы делала это совсем бесплатно, а когда хлеб стал стоить 190 тенге, делает скидку в 130 тенге. Пекарни у нее нет, хлеб для магазина приобретает у поставщиков. Почему делится с другими?

- Муж у меня из Туркмении, но на родину поехать не может, а там похоронены его родители. И моих уже очень давно нет. И мы вот так, этим пятничным хлебом, поминаем их, чтобы наша благодарность родителям, память о них стала добром для кого-то, - ответила женщина.

В ее магазине есть и полка, на которую она, покупатели кладут продукты, хозтовары для нуждающихся, некоторые даже приносят из дома. Называют полкой доброты.

Светлану спросили, а слышит ли она, кроме спасибо, негатив в свой адрес. Она кивнула и сказала без всякого пафоса:

- Да, говорят, что мы могли бы больше давать... Что ж, мы людей понимаем. Сейчас время такое. Но надо с добром относиться друг к другу.

И вслед пожеланию в зал внесли блюда с баурсаками — хлебом благодарения участникам торжества от хорошего человека.

Фото Ксении РЕБИК