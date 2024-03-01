Завтра, 2 марта, в Турции в городе Эрзуруме стартуют XX зимние Сурдлимпийские (Дефлимпийские) игры, которые пройдут на спортивных базах провинций Анкара и Чанкыры. В них примут участие около 1000 спортсменов с нарушением слуха из 36 стран.

Участницы XX зимних Сурдлимпийских игр Алмаш Нусерова и Балжан Джумагазыева с олимпийским чемпионом по боксу Ермаханом Ибримовым / Фото caravan.kz

В этих Играх будут разыграны 34 комплекта медалей в шести видах спорта - горных лыжах, сноуборде, лыжных гонках, шахматах, футзале и керлинге. Казахстан на Сурдлимпиаде будут представлять 26 спортсменов, которые выступят в соревнованиях по шахматам, сноуборду и лыжным гонкам.

В составе сурдлимпийской сборной республики за награды будут бороться и две представительницы КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области - мастер спорта РК международного класса по шахматам сурдо Алмаш Нусерова, являющаяся тренером в спортклубе, и ее воспитанница кандидат в мастера спорта по шахматам сурдо Балжан Джумагазыева. Перед Сурдлимпийскими играми наши спортсменки прошли учебно-тренировочный сбор в олимпийском центре «Ак-Булак» (Алматинская область).

Мастер спорта РК международного класса по шахматам сурдо Алмаш Нусерова / Фото instagram.com/invasport_kst

Уроженка Наурзумского района Алмаш Нусерова 20 лет занимается шахматами и с 2005 года является многократной чемпионкой республики и призером республиканских соревнований. Успешно выступает она и на международной арене. Так в 2014 году Нусерова стала бронзовым призером проходившего в Хорватии в городе Опатии командного чемпионата мира по шахматам сурдо, в 2019 году в Алматы стала победительницей международного турнира по шахматам сурдо, а в 2021 году, когда соревнования шахматистов из-за пандемии проходили в режиме онлайн, она завоевала бронзовую медаль индивидуального чемпионата мира по шахматам сурдо. Кроме этого, Алмаш Нусерова уже имеет опыт выступления на Сурдлимпиаде - на прошлых XIX зимних Играх, которые проходили в Италии в городе Сондрио, костанайская шахматистка заняла пятое место.

Кандидат в мастера спорта по шахматам сурдо Балжан Джумагазыева / Фото instagram.com/invasport_kst

На этих Сурдлимпийских играх Нусерова будет выступать со своей воспитанницей Балжан Джумагазыевой, которая начала заниматься шахматами лишь в 18 лет - с октября 2019 года. Но за это время она успешно прошла путь от новичка до призера международных турниров. Уже через два года Джумагазыева стала в Семее серебряным призером командного чемпионата Республики Казахстан по шахматам сурдо и бронзовым призером онлайн-чемпионата мира среди молодежи по шахматам сурдо. В 2022 году в Таразе она выиграла молодежный чемпионат Казахстан по шахматам сурдо в классике, и в прошлом году в Конаеве стала серебряным призером командного чемпионата. А в мае прошлого года в Кемере (Турция) костанайка завоевала бронзовую медаль в первенстве мира IDCD по стоклеточным шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями.

На торжественных проводах сурдлимпийцев исполняющий обязанности директора Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Ержан Естаев отметил, что представлять страну на таком масштабном международном соревновании - уникальная возможность для каждого спортсмена:

- Вы много трудились, чтобы получить эту возможность. В подготовке к соревнованиям вы приняли участие в шести республиканских соревнованиях и девяти учебно-тренировочных сборах. Теперь достойно выступить в Сурдлимпийских играх и максимально раскрыть свой потенциал - в ваших руках. Мы верим в вас!

А прославленный боксер, олимпийский чемпион, директор Центра олимпийской подготовки «Алматы» Ермахан Ибраимов, в торжественной обстановке вручая флаг знаменосцу, сказал:

- Казахстанские спортсмены, на каких бы соревнованиях они не выступали - Олимпиаде, Паралимпиаде, Сурдлимпиаде, всегда достойно защищают честь страны, завоевывают медали. Перед вами стоит большая ответственность, и я верю, что у вас есть очень большие возможности и шансы завоевать и золотые, и серебряные, и бронзовые медали. Знайте, что вас поддерживает весь Казахстан.

Для казахстанских атлетов это будет уже третья зимняя Сурдлимпиада. Впервые они приняли участие в зимних Сурдлимпийских играх в 2015 году. А в 2019 году на Играх в Италии Казахстан занял седьмое место в медальном зачете, завоевав свою первую золотую награду именно в шахматах.