Уголовное дело в отношении 33-летнего главного специалиста инспекции транспортного контроля по Костанайской области Нурлана БИИСОВА начали рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 1 марта. Он обвиняется в тяжком коррупционном преступлении - получении двух взяток в размере 49 000 тенге от водителя грузовика Акжола АНАРКУЛОВА и 30 000 тенге от заместителя директора ТОО "Фортуна" Рустама МАМОЯНА.

Преступление произошло летом прошлого года. Заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Костанайской области Серик Безгазимов сообщил Биисову, что есть выписка из информационной системы САИС (специальные автоматизированные измерительные средства) о том, что 4 июня 2023 года автоматические весы зафиксировали превышение допустимых весовых параметров у водителя КамАЗа в Аулиекольском районе.

- Биисов, являясь должностным лицом, подрывая авторитет и имидж государственной службы, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, задался преступной целью получить денежное вознаграждение в виде взятки и сообщил водителю КамАЗу Акжолу Анаркулову, что, кроме этого нарушения, у него есть еще одно административное правонарушение, которого на самом деле не было, - сообщил в обвинительном заключении прокурор Шамрат АКЫБАЕВ. - И за устранение этого несуществующего нарушения потребовал денежные средства в размере 49 000 тенге, которые Анаркулов ему и перевел.

Во второй раз Безгазимов также сообщил Биисову о том, что согласно САИС зафиксирован перегруз на грузовике у водителя ТОО "Фортуна". Разбираться с нарушением пришел в инспекцию транспортного контроля заместитель руководителя этого ТОО Рустам Мамоян. Как оказалось, у этого предприятия 15 грузовых автомобилей.

- Биисов сообщил Мамояну, что можно оплатить половину штрафа, но за это он должен перечислить ему 30 000 тенге, что введенный в заблуждение Мамоян и сделал,- сообщил прокурор. - При этом штрафы за перегрузы на двух машинах оба водителя потом оплатили.

Нурлан Биисов, как и двое других подсудимых, полностью признали вину в суде, в связи с чем процесс проходил в сокращенном порядке - без опроса свидетелей и изучения материалов дела. Суд сразу приступил к допросу подсудимых.

- Обманул водителей, чтобы получить деньги, - сказал в показаниях Биисов. - Вину признаю, раскаиваюсь.

Он также сообщил, что по-прежнему работает в инспекции транспортного контроля, от должности его пока не отстранили. Нурлана Анаркулова допрашивали онлайн, так как он проживает в Туркестанской области. Он сообщил, что когда Биисов позвонил ему, чтобы сообщить о нарушениях, он был в рейсе на Иркутск. Перепроверять нарушения не стал, а просто перевел на банковскую карту друга Биисова 49 000 тенге.

- Когда я пришел в транспортную инспекцию, сразу спросил, можно ли оплатить 50% штрафа в течение 7-ми дней, как в случае с нарушениями на легковом автомобиле, - сообщил суду подсудимый Мамоян. - Биисов сказал, что в отношении грузовых это правило не действует, но он может поспособствовать, чтобы я заплатила половину от суммы штрафа. За этот попросил 30 000 тенге. Я согласился его отблагодарить и перевел ему эти деньги. Биисов также дал совет на будущее - закрывать номер, чтобы не нарываться на штрафы в случае перегруза.

В тот же день в суде прошли прения сторон.

- Прошу Биисова признать виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в 20-кратном размере от сумму ущерба, что равняется 1 580 000 тенге, - сообщил в прениях государственный обвинитель Шамрат Акыбаев. - А также пожизненно лишить права занимать должности на госслужбе. Мамояну назначить штраф в размере 337 500 тенге, Анаркулову назначить штраф в размере 551 250 тенге. Разъяснить подсудимым, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок, он заменяется на 1 день лишения свободы за каждые 4 неуплаченных МРП штрафа. Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении подсудимых отменить.

Нурлан Биисов сказал в прениях, что наказание ему понятно, он готов оплатить штраф. Адвокаты Анаркулова и Мамояна сообщили, что у их подзащитных маленькие дети и штрафы для них слишком большие. Они просили снизить размеры штрафов вполовину. Последнее слово подсудимые скажут 6 марта.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ