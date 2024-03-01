В субботу, 2 марта, на территории Костанайской области синоптики осадков не пронозируют, на юге ожидается туман. Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью -12...-17 градусов, на севере -8 градусов, днем -2...-7 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае без осадков, ветер северный 9-14 м/с. Ночью -8...-10 градусов, днем -2...-4.

- На погоду в первые весенние дни повлияло прохождение атмосферных фронтальных разделов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ.

В воскресенье, 3 марта, и в понедельник, 4 марта, на севере и востоке небольшой снег, на юге туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. На север и востоке области порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 3 марта -15...-20 градусов, на севере -10 градусов, днем -3...-8 градусов, на севере - около нуляв. Ночью 4 марта -10...-15 градусов, на севере -7 градусов. Днем -3...-8 градусов, на севере - около нуля.

В эти дни в Костанае без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -10...-12 градусов, днем -3...-5 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ