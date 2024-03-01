По итогам сезона рудничане заняли 6 место в турнирной таблице, отставая на 29 очков от лидера - ХК "Арлан". Главный тренер хоккейного клуба "Горняк" Сергей НЕВСТРУЕВ на брифинге 29 февраля подвел итоги и объяснил, почему его команда не смогла ворваться в лидеры.

Публикуем самое интересное из выступления и ответы на вопросы журналистов.

- Неоднозначный сезон, - сказал Невструев. - Немножко рассчитывали на более высокое место, стремились к этому. Это было вполне реально - попасть в четверку. Но где-то обстоятельства сложились так, что возможность эта ушла. По большому счету сезон был ровным. Да, были провалы в декабре, но тому есть обстоятельства - много травмированных ребят было. Да, к сожалению, в плей-офф 4 поражения подряд, но все-таки с чемпионами играли. Более мастеровитые команды оказались, знают, как выигрывать. Но, по крайней мере, в трех играх мы дали хороший бой, были близки к победам. Это будет уроком для нас, ребята почувствовали этот опыт. При правильном отношении и подходе победы придут. Сделали небольшой шаг и надеюсь, что мы будем чаще радовать болельщиков победами.

Так уж случилось в этом году, что мы почему-то на выезде играли более уверенно, более солидно. Но с эмоциями не всегда справлялись! За нас переживали, болели, полные трибуны в конце сезона. Это радует. Возможно, в каких-то играх ребята просто перегорели. Чего-то не хватило нам. Но я считаю, что больше положительных моментов, чем отрицательных. Были яркие победы, тот же "Номад" мы обыгрывали. Многие ребята проявили себя. Мы надеялись, что они покажут себя лидерами. И такие нашлись в этом сезоне. Это наш капитан Саша Куршук - самый стабильный, хоть и самый возрастной. Это и вратарь Владислав Нурек - рекордсмен нашей лиги по количеству матчей. В нападении хочу отметить Оскара Юлбарисова, который попал в тройку лучших бомбардиров. Налицо прогресс у Айдара Галимова, Денис Скатов очень неплохо влился. Об отрицательных не хотелось бы говорить, но они есть. Из 11 игр мы 9 дома проиграли. Не разгромно. Но мы потеряли очки, которые помогли бы нам с другого места стартануть в плей-офф. Это тоже нужно пережить.

- Надолго ли пришли в команду игроки "Кулагера" Герман Грачев и Роман Коваленко? Или только для участия в плей-офф? - спросил корреспондент "НГ".

- Они на правах аренды и по окончанию плей-офф принадлежат своему клубу. Сейчас у них действует контракт. Когда он закончится, можно будет вести переговоры, но пока не готовы мы обсуждать эти моменты. Работа ведется, мы думаем над точечными приобретениями. Мы еще толком не понимаем, кто покинет наш клуб. У 13 человек закончились контракты. Нам нужно проработать это направление. После 30 апреля можно начинать переговоры.

- Вы говорите, что не хватило эмоций. Это главная причина?

- Конечно нет. Подбор игроков, их мастерство - это важный момент. Но на сегодня нашим игрокам нужно еще подрасти. Добавлять во всем. Кто-то делает первые шаги в карьере. Им нужно время, а нам - терпение. Мы видим в них перспективу. Поэтому работа ведется, с кем-то мы попрощаемся, но это жизнь.

- Вы останетесь работать тренером на следующий сезон? - уточнила журналистка Ирина СТАРИКОВА.

- Да, весь тренерский штаб остается. Я здесь уже четвертый сезон подряд.

- Ваше мнение, ведь вы действительно практически заново собрали команду. Вы удовлетворены своей работой и своим тренерским штабом?

- Всем нельзя быть довольным. Все мы - живые люди. Где-то не угадали с выбором игроков. Кому-то травмы мешают. Бывает разное. Есть хороший игрок с отличной статистикой, но в команду не вписывается. Не выполняет какие-то условия. Кто-то, наоборот, радует. Самое главное, что есть движение вперед. Пусть минимальное. Нужно понимать условия, бюджет. Многое зависит от неспортивных факторов. Учитывайте, что мы - единственная команда не областная. Поэтому нужно иметь терпение. Мы стремимся к медалям. Пора уже.

Сергей Невструев поблагодарил болельщиков за поддержку. После пресс-конференции в фойе Ледовой арены состоялась автограф-сессия. Десятки рудничан, в основном школьники, общались с игроками, просили подписать фотографии.

Фото Георгия ГОВОРОВА