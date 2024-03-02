В Казахстане стартовала весенняя призывная кампания. Подробности рассказал заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Азамат Досымов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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С 1 марта этого года городские и районные призывные комиссии под председательством заместителей акимов приступили к весенней призывной кампании на срочную воинскую службу.

"До 30 июня 2024 года ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 20 тысяч военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки и освобождения от призыва. Тем самым ряды Вооруженных сил пополнят более 9 тысяч новобранцев, Национальной гвардии – более 6 тысяч, Пограничной службы КНБ – около 3 тысяч, Министерства по чрезвычайным ситуациям – более 300 человек, Службы государственной охраны – около 300 человек", - рассказал Азамат Досымов на брифинге СЦК.

Он добавил, что по всем вопросам желающие могут обратиться на номер горячей линии Министерства обороны. Во всех департаментах по делам обороны созданы почтовые ящики и официальные аккаунты в соцсетях.

Напомним, осенью прошлого года на срочную службу в Казахстане призвали около 19 тысяч граждан.