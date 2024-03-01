В Костанае из-за частой отмены занятий в школах по причине неблагоприятных погодных условий арендаторы школьных столовых оказались на грани выживания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Почти месяц школьники обучались дистанционно из-за морозов и буранов. В основном речь идет об учащихся начальных классов. Несмотря на то что детей переводили на онлайн и столовые не работали, поставщики школьного питания все равно оплачивали аренду, коммунальные услуги и выплачивали заработную плату сотрудникам.

К слову, с персоналом у арендаторов школьных столовых тоже проблема: работать на таких условиях никто не хочет, а хорошие повара и вовсе на вес золота.

"Компенсацию поварам и кухрабочим предложить не можем, так как мы без работы, производства бесперебойного у нас нет. Все по факту: приготовили, покормили, заплатили. Будем выходить с предложениями, чтобы внесли в договор коррективы на момент форс-мажорных обстоятельств. А чтобы компенсировать те дни, в которые дети не ходили в школу этой зимой, можно было бы выдать сухпайками, как делали это в пандемию. Мы понимаем, что процесс будет трудоемким, но хоть как-то сможем удержать рабочих. У всех же семьи и кредиты. Детей много, мы это понимаем, ведь сейчас бесплатно питаются учащиеся начальных классов, но, может, наименований продуктов будет не так много, как в пандемию, но больше объемом и весом", - говорит поставщик питания Лариса Хоменко.

В общей сложности, говорит предприниматель, поставщики школьного питания работали всю зиму по полмесяца. В марте произойдет похожая ситуация, но теперь уже из-за ожидаемых весенних каникул.

В отделе образования понимают, что поставщикам непросто в эту зиму работать в условиях регулярной отмены занятий, но пойти вразрез с существующим постановлением они не могут.

"Согласно закону у нас нет никаких нормативно-правовых документов, которые каким-то образом компенсировали эти дни поставщикам питания. В договорах это не прописано, в 64-м постановлении тоже нет, как и в 598 правилах организации питания не сказано об этом. Поэтому вопрос остается повисшим в воздухе", - объясняет руководитель сектора отдела образования Костаная Татьяна Степанова.

Напомним, в августе 2023 года сообщалось, что с 1 сентября в Казахстане все школьники младших классов, а это более миллиона маленьких граждан страны, будут охвачены бесплатным питанием.