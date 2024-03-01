Из-за смены часового пояса в спецЦОНах Казахстана произошел сбой
1 марта 2024, 13:13 | Государство
В казахстанских специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) для автовладельцев произошел сбой. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
"Доводим до вашего сведения, что в связи со сменой часового пояса наблюдается временная некорректная работоспособность системы спецЦОНов. Специалисты ведут работы по устранению проблемы", - сообщили в пресс-службе.
Госкорпорация приносит извинения за временные неудобства.
Ранее в соцсетях появилась информация о сбоях в работе системы спецЦОНов в Астане. По словам очевидцев, сбой произошел 1 марта около 9 утра. Из-за этого люди якобы не могут сдать экзамены на права.
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