В казахстанских специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОНах) для автовладельцев произошел сбой. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

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"Доводим до вашего сведения, что в связи со сменой часового пояса наблюдается временная некорректная работоспособность системы спецЦОНов. Специалисты ведут работы по устранению проблемы", - сообщили в пресс-службе.

Госкорпорация приносит извинения за временные неудобства.

Ранее в соцсетях появилась информация о сбоях в работе системы спецЦОНов в Астане. По словам очевидцев, сбой произошел 1 марта около 9 утра. Из-за этого люди якобы не могут сдать экзамены на права.