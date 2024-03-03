Долгое время библиотеки ассоциировались с учебой, желтыми страницами книг и, к сожалению, довольно скучным времяпрепровождением. Но стереотипы меняются, и сегодня библиотеки – это живые центры обучения, культуры и технологий. Южная Корея - страна, известная своими технологическими инновациями и стремлением к образовательному совершенству, показывает, как можно преобразовать традиционное восприятие этих учреждений.

В рамках этого преобразования мне посчастливилось принять участие в лекции для иностранных студентов в Национальной библиотеке для детей и молодежи Республики Корея, где представители из Казахстана, Литвы, Украины, Индонезии, Нигерии, Австрии, Индии, Саудовской Аравии и других стран смогли познакомиться с уникальным опытом в области библиотечного дела и борьбы с неграмотностью. Этот опыт делает библиотеки мостом между традиционным образованием и современными технологическими возможностями, что особенно важно в эпоху цифровизации.

Флаг Казахстана на лекции в Южной Корее

До 1989 года развитие библиотек в Южной Корее рассматривали, как часть социального образования, но с того времени и по 2021 год министерство культуры разрабатывало независимую биюлиотечную политику, которая контролирует строительство зданий, расширяет книжный фонд, проводит непрерывное образование для кадров и вводит общие стандарты. В 37 университетах создали департаменты, которые обучают библиотечному делу, как основной профессии. В 2024 году планируют выделить на вакансии библиотекарей 23,4 млрд вон (около 69 млрд тенге. 1 вона = 0.37 тенге). Также планируется поддержка маленьких библиотек, увеличение числа мобильных библиотек и создание универсального абонемента, позволяющего пользоваться всеми библиотеками страны. 1120 библиотек оснащены всеми необходимыми условиями для людей с ограниченными возможностями.

Лим Вон Сон, профессор Университета Сюнкюгван, читал студентам лекции про историю библиотек в Южной Корее

Особое внимание уделяется строительству детских библиотек. Если в 2003 году было 3 детские библиотеки по всей Южной Корее, то в 2022-м - уже 1086. Чтобы идти в ногу со временем, фокусируются на технологиях: в этих библиотеках есть такие технологии, как AR, VR, MR, XR (VR погружает человека в виртуальный мир, AR добавляет цифровые объекты к реальному миру, MR объединяет в себе VR и AR, а XR является более широким термином, который объединяет все технологии, которые расширяют реальность).

Другими словами, дети могут в 3D или с помощью виртуальной реальности читать книги и открывать новый мир. Например, во время урока истории «путешествовать» в древний Египет, исследовать пирамиды и учиться иероглифам, взаимодействуя с трехмерной средой. Такой подход не только способствует глубокому погружению в учебный материал, но и развивает у детей любовь к истории и культуре.

Робот, которого можно запрограмировать на различные действия. Используется для обучения детей кодингу

Для наглядности после лекции провели экскурсию по детской библиотеке, в которой современный дизайн и технологии органично сочетаются с чтением книг. И библиотека уже не ассоциируется с чем-то скучным и нудным. Дети бесплатно могут участвовать в спасательной экспедиции и узнать много нового, либо с помощью планшетов и книг увидеть животных в 3D. Также с малых лет можно обучиться кодингу и програмировать роботов. Для привлечения внимания совсем маленьких детей проводится обучение в специальных комнатах в игровой форме, с музыкой и анимацией, проектируемой на стены. С помощью 3D-принтера можно смастерить модель машины, которую нарисовали на компьютере.

Очки виртуальной реальности VR, с помощью которых мы прошли экспедицию по спасению пеликанов

Внедрение AR, VR, MR и XR в библиотеки Южной Кореи превращает процесс обучения в захватывающее приключение, делая его доступным и привлекательным для детей разного возраста и интересов. Это не только способствует развитию образования, но и подготавливает молодое поколение к жизни в высокотехнологичном мире.

Танчики со встроенными камерами. Управляются через компьютер. Дети могут управлять и стрелять в другие машинки в реальном времени

Побывав в столь современной библиотеке, где было интересно не только детям, но и взрослым, ощущаешь небольшое чувство сожаления. Ведь в нашем детстве всего этого не было. Зато уже наши дети смогут все это испытать на себе.

Макет острова Орюкдо в детской библиотеке. Орюкдо являются символом Пусана, так как корабли, приплывающие в порт, проходят мимо них

Размышляя о будущем библиотек, хочу отметить, что эти учреждения продолжат играть ключевую роль в образовательной, культурной и социальной жизни общества. С развитием технологий они сталкиваются с необходимостью адаптации к новым реалиям. Это включает не только интеграцию современных технологий, таких, как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн, но и разработку новых форматов взаимодействия с посетителями.

В Южной Корее мы можем ожидать дальнейшее внедрение передовых технологий и увеличение доступа к цифровым ресурсам.

В Казахстане, где библиотеки также проходят через этап трансформации, важным аспектом станет развитие инфраструктуры и повышение качества обслуживания. Учитывая богатую культурную и историческую наследие страны, библиотеки могут стать центрами сохранения национальной идентичности и одновременно – платформами для обмена знаниями и межкультурного диалога. Развитие цифровых библиотек и доступ к международным информационным ресурсам поможет Казахстану интегрироваться в глобальное образовательное и научное сообщество.