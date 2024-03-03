Фильмы о путешествии во времени всегда обречены либо на успех, либо на провал - середины тут нет. Ведь важна не только концепция и механизм перемещения, но и замысел, который раскрывается с его помощью. Определить мораль, если говорить совсем упрощенно.

Путешествие во времени легло в основу истории «Бәрі өз қолыңда» (Все в твоих руках) режиссера Олжаса Ибраева и Гульзуры Есен, и подкрепилось песней «Саяхат» от певца Мираса Жугунусова.

Героиня бедна, разведена и одинока, а значит, по мнению авторов, несчастна настолько, что готова закончить свою жизнь

Трейлер обещал интересный сюжет о женщине, которая в попытке суицида попадает в свое прошлое и меняет свое отношение к жизни, становится смелой, волевой и счастливой. Она понимает, какие переломные моменты в своей судьбе должна изменить: отказаться от замужества с нелюбимым человеком, который украл ее посреди белого дня; принять участие в конкурсе на поступление в престижный вуз и стать журналисткой; убедить влюбленного в нее парня следовать за своей мечтой и признаться во взаимности. Она делает все это и (внимание спойлер!) оказывается в настоящем, потому что все, что она видела, было агонией мозга, убеждающего ее, что убивать себя не нужно.

Когда пересказываешь сюжет, кажется, что все хорошо, но возникает ряд вопросов, которые авторы оставляют без ответа.

1. Как быть дальше?

По сюжету получается, что счастье - это удачный брак. Потому что именно тот факт, что главная героиня смирилась с участью украденной невест и, не смогла перешагнуть через бабушку, подтолкнул и ее любимого жениться на плохой женщине. И оба они в итоге остались несчастными на всю жизнь. Человек не может быть счастливым вне брака? Человек не может решать, с кем ему быть? И, конечно же, только богатый человек в коттедже в горах может быть счастливым.

Авторы часто используют образ отражения в зеркале, но ничего этим не говорят. Просто это красиво

Понятно, что авторы хотят наглядно показать сожаления и разочарования героини, но оставить ее и зрителя после попытки суицида просто перед выдуманной альтернативой - это, как минимум, не здорово. В чем смысл? Идея? Жизнь в твоих руках, и если ты прозевал свое счастье, смирись. Так получается? Мы не знаем, уйдет ли от нелюбимой жены все еще влюбленный в главную героиню ее бывший одноклассник. Не знаем, вдохновило ли героиню ее ментальное путешествие в прошлое на жизнь, или завтра ее выгонят из съемной квартиры и она станет еще более несчастной. Авторы - либо безжалостные садисты, либо бестолковые рассказчики. Где-то в мире плачет один Чехов.

2. Что с семьей?

О семье героини в реальности, не в ее предсмертном видении, говорится только, что родители умерли. Как развивались отношения с родителями после того, как девушку украли, как она общалась с младшим братом и как в целом вела себя в отношении родных, мы не знаем. Да, героиня сожалеет, что мало времени уделяла родителям и братишке, поэтому старается в своей придуманном альтернативном мире это исправить. Однако, чем ближе к финалу, тем меньше внимания этому вопросу. А зря. Если бы авторы акцентировали внимание на сожалении героини о потере родных, чем на пафосные речи и мелодраму, фильм мог получиться лучше. Очень часто сожаление о том, что ты был недостаточно хорошим родителем или ребенком, больше волнуют взрослых, чем о том, что ты выбрал не того человека в супруги. Развод никто не отменял, а вот родителей, как и детей, не выбирают.

Самый роковой момент в судьбе героини остался смазаным и не привел ни к каким последствиям ни в фантазиях, ни в реальности

В фильме есть момент, когда разочарованная и огорченная мать кричит на дочь за то, что та опозорила семью, переступив через пожилую женщину, но по факту ни на сюжет, ни на развитие отношений в семье поступок героини никак не влияет. Просто еще одно ружье, которое не стреляет.

3. Любовь или мания?

В первой половине фильма героиня идет на встречу одноклассников, где, кажется, все настроены унизить ее за то, что она бедна, разведена и, конечно, виновата в том, что ее муж не стал успешным человеком. Добивает же ее неуместное и запоздалое признание в любви от одноклассника, который пытается подарить браслет, но героиня уходит, а неудавшийся любовник даже не старается ее остановить. Во втором акте героиня активно проявляет симпатию к однокласснику и он дарит-таки браслет, который исчезает в потоке истории и ровным счетом ничего не обозначает.

Фильм смеется над мотивационной литературой, но сам представляет пустой мотивационный монолог

Мальчик так сильно любит девочку, что, когда его бьют взрослые парни, верит сплетницам из класса и готов отказаться от нее - потому ли, что так безопаснее, или потому, что ни браслет, ни чувства подростка ничего не значат. Такой поворот событий подталкивает девочку-подростка с разумом 40-летней женщины пойти к мальчику и признаться в чувствах, но слом шаблона выглядит слишком надуманным, потому что, как мы знаем, все это происходит в голове умирающего человека. Были чувства? Или это просто наваждение, отпечаток запоздалого признания? Тут под сомнение ставится и смысл названия фильма - все ли в твоих руках или все зависит от откровенности и честности других людей? Авторы вконец запутали.

4. Зачем делать фильм о прошлом без прошлого?

Атмосфера фильма не убеждает в том, что героиня попадает в прошлое. Одежда, музыка и быт кажутся знакомыми, что-то из 1980-1990-х, но все равно нет ощущения погружения в эту эпоху. Мы не слышим разговоры, не видим проблем того времени, не сопереживаем второстепенным персонажам.

Кажется, никто из создателй фильма не жил в деревне в 1990-е

Больше всего вопросов вызывают старшеклассники, для которых самым главный вопрос - где и что выпить. При этом старшему поколению, кроме нескольких учителей и местных рэкетиров, абсолютно наплевать на детей. У всех на виду главную героиню преследует взрослый парень, а ее родители либо делают вид, что ничего не знают, либо настолько плоские персонажи в голове героини, что остаются пассивными.

От эпохи - только телевизор и президент, в остальном атмосферы 1990-х нет

Когда фильм хочет погрузить зрителя в прошлое, то, помимо музыки и декораций, использует технические особенности: характер съемки, освещение, цветокоррекцию.... Удачным примером погружения в атмосферу времени с долей ностальгии и романтизации был фильм «ДосМукасан». Даже у тех людей, кто не жил в 60-е в Алматы, фильм вызвал щемящее чувство тоски по прошлому. В фильме «Бәрі өз қолыңда» этого сделать не удается даже с теми, кто жил в 90-е.

5. Почему никто не старается?

Обычно у меня нет претензий к работам актеров, потому что, несмотря на дыры в сюжете, их состав выглядит уместным и убедительным. В этом же фильме ровным счетом никто даже не старается. Звезда фильма «Бақыт» Лаура Мырзахметова тут очень скромна и незаметна, а главная героиня почти не меняется и в 40 лет выглядит идеально (Аделина Ералиева сыграла в юности, а Асель Сагатова в старшем возрасте).

Героиня торжественно говорит банальные вещи о правильном выборе и мечте, но непонятно, чем это поможет это ей в реальности

Если в предыдущих фильмах, о которых я писала, радовала операторская работа, то тут ничего особенного выделить нельзя. Было ощущение, что в кинотеатре на большом экране показывают очередной эпизод сериала в жанре мелодрамы.

Обложка ничем не привлекает и ничего не рассказывает

Ну и, конечно, нельзя обойти стороной афишу - на ней второстепенные персонажи, которые появляются только в первой половине первого акта, и героиня в том образе, в котором она видит себя, будучи уже счастливой. Ни фантазии, ни честности.

Итого

Фильм не получился, несмотря на очень хороший концепт, и в большей степени именно из-за того, что авторы поленились сделать третий акт с активными действиями героини уже в настоящем, в реальности. Было бы это решение ее сердечных проблем, либо принятие своей судьбы - все равно. Фильм остался без финала, в воздухе остались подвешенными темы и вопросы, а идея осталась нереализованной. Не все в наших руках, иногда что-то остается в руках авторов и они не хотят делиться.