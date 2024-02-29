Новый образовательный проект «Акыл» - это депозит, который помогает накопить на образование ребёнка. О деталях этой программы рассказали сегодня, 29 февраля, на брифинге в РСК. Корреспондент «НГ» о самом главном.

- Образовательный накопительный вклад «Ақыл» можно открыть на два минимальных срока: 3 года и 5 лет, - пояснила директор Костанайского филиала «Отбасы Банка» Асель АСКАРОВА. - Если депозит открывается на 3 года, ставка равна 12% годовых. Если на 5 лет, ставка равна 9,5% годовых. Начисленное вознаграждение по банкам будет капитализироваться ежемесячно. По истечении срока депозита он продлевается автоматически.

В рамках вклада «Акыл» действует и государственная премия. Для особо уязвимых категорий детей она выше. Важно: для начисления этой премии вкладу должен исполниться один год.

- Для всех категорий вкладчиков премия составляет 5%, а вот на депозиты, открытые на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей и детей из семей со среднедушевым доходом ниже продовольственной корзины будет начисляться государственная премия в размере 7%. Максимальный размер премии не должен превышать в сумме 100 МРП, - отметила Асель Аскарова.

При получении гранта на обучение в вузе накопительный депозит можно будет закрыть и забрать всю сумму, включая премию государства. Пополнить депозит «Акыл» в «Отбасы Банке» можно в том числе и накоплениями из Национального фонда в рамках проета «Нацфонд - детям». Напомним, что использовать выплаты из Нацфонда казахстанцы могут на две цели: улучшение жилищных условий и оплату образования.

Асель Аскарова предложила следующую иллюстрацию работы проекта:

- Рождается ребёнок. Если на него откроют депозит и каждый месяц в течение 17 лет будут пополнять его на 5000 тенге, то за весь период накопится примерно миллион. Плюс более 2 млн вознаграждений. Государственная премия в 5% даст 1 051 000 тенге. Нацфонд - 765 000. Итого у ребёнка на депозите за 17 лет накопится 5 175 000 тенге. Если ребёнок не поступил в вуз, деньги можно будет потратить на приобретение квартиры.

В течение накопления депозита можно снимать только часть суммы для частичной оплаты за обучение. Полную сумму в этот период снять нельзя. Размер обязательного первоначального взноса - 3 МРП, или 11 070 тенге. Вкладчик не может иметь более одного действующего депозита.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА