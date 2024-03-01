Президент Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Фото: Оператор РОП

Глава государства был проинформирован о ходе ряда расследований.

"По оконченным уголовным делам ТОО "Оператор "РОП" в собственность государства переданы два завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 миллиардов тенге", - сообщает пресс-служба Акорды.

В ноябре 2023 года в Астане вынесли приговор бывшему учредителю "Оператора РОП" Шнар Муктаровой. Суд признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 28, частью 3, статьей 189, частью 4, пунктом 2 УК.

Ранее Муктарову подозревали в том, что она в период 2017-2018 годов в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно выплаченные ей в виде дивидендов, в размере 920 миллионов тенге.