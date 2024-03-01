О новой прививочной кампании, намеченной на осень 2024 года, рассказали 29 февраля в РСК. Группа вирусов папилломы человека (ВПЧ) включает более 170 видов, широко распространённых в мире. Они вызывают различные заболевания, среди которых есть и опасные.

- Ежегодно большое количество женщин погибает от рака шейки матки, более чем в 80% случаев этого заболевания виновен вирус папилломы человека, - сообщил врач-гинеколог Костанайской областной онкологической больницы Марат КРЫЛДАКОВ. - Для предотвращения заболевания была создана вакцина, она широко используется в Австралии, США, Канаде, некоторых странах СНГ. Вакцинация против вируса папилломы практикуется более 10 лет. Вирус передается преимущественно половым путем. Вакцинация должна проводиться девочкам до полового дебюта. Возрастная граница в разных странах определяется своя, в Казахстане выбран оптимальный возраст 11 лет. Вакцина абсолютно безопасная, в составе её нет никаких вирусов: ни живых, ни мертвых. Есть только белок, который по своему составу идентичен белку оболочки вируса. После вакцинации формируется стойкий иммунитет.

Как пояснил Марат Крылдаков, вакцина бывает трех видов: двухвалентная, четырехвалентная и девятивалентная. Валентность обозначает количество видов вируса папилломы, с которыми борется вакцина. В Казахстане зарегистрированы два вида: Cervarix (двухвалентная) и Gardasil (четырехвалентная).

- В Костанайской области планируется привить 5 тысяч девочек, а в целом по Казахстану - порядка 175 тысяч, - добавила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим ДОСУМОВА. - Вакцинация будет проводиться в сентябре-октябре текущего года. Сейчас идёт подготовительная работа, включающая семинары, тренинги, обучение медицинских работников, коммуникации с родителями, санитарно-просветительская работа с населением. На уровне правительства решаются вопросы закупа вакцины.

Как добавила Гулим Досумова, вакцины безопасны, эффективны и применяются более чем в 125 странах мира. Вакцинация бесплатна, будет проводиться либо в школах, либо в прививвочных кабинетах поликлиник, этот вопрос решится ближе к началу кампании.

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