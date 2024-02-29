Об этом сегодня, 29 февраля, на брифинге сообщила руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Айнагуль СУРАГАНОВА. Она рассказывала о мерах государственного контроля, применяемых к детсадам, школам и колледжам.

По закону раз в 5 лет организации образования любой формы собственности проходят государственную аттестацию. В 2023 году время этой процедуры наступило для 53 школ и 31 колледжа. Не соответствовали общеобязательным стандартам, принятым в РК, 42 школы и 7 колледжей. Какие меры к ним могут быть приняты, спросили спикера на брифинге. Выяснилось, что правовых последствий не наступает, учреждениям образования дается время на исправление ситуации.

- Аттестация проводится в форме профилактического контроля без посещения, на основании анализа результатов самооценки, которые предоставляют школы, - пояснила Айнагуль Сураганова. - Вместе с руководителем организации образования создается план мероприятий по исправлению ситуации, срок дается от 10 до 12 месяцев. Если школа не проходит повторную аттестацию, то проводится контроль с посещением... В настоящее время повторно не аттестованы 13 организаций образования.

Речь идет о частном колледже «Зерек» в Костанае, частном дошкольном учреждении «Школа-сад гимназия г. Костаная», Молокановской основной школе Костанайского района, Набережной начальной школе Денисовского района, четырех школах Жангельдинского района - Жангельдинской общеобразовательной, Сарысуской основной, Туйемойнакской начальной, общеобразовательной им. Сырбая Мауленова, а также о Милютинской основной школе Житикаринского района, вечерней школе Рудного и о трех основных школах Аркалыка - Акбулакской, Караторгайской, им. Б. Майлина.

- В перечисленных школах не решены вопросы со специалистами, по доле педагогов с квалификационными категориями, оснащению лабораторным оборудованием, выводу котельных из зданий школ, - пояснила докладчик.

И добавила, что местные исполнительные органы стараются проблемы учреждений образования решать:

- Белоглинская основная средняя школа Узункольского района приведена в соответствие с квалификационными требованиями к образовательной деятельности, налажена организации питания в школах Амангельдинского, Аулиекольского, Мендыкаринского районов и города Аркалыка, ряд школ Джангельдинского района приведены в соответствие с требованиями в области пожарной безопасности и санитарными правилами.

Фото РСК