Обладателей Суперкубка Казахстана - футболистов и тренеров "Тобола" - чествовали в Жастар Сарайы вечером 28 февраля. Поздравить их приехал аким области Кумар АКСАКАЛОВ.

Аким жмёт руку Радославу Цонаеву, защитнику «Тобола» Альберту Габараеву



- Хочу поблагодарить каждого игрока и тренерский штаб за те незабываемые минуты волнения во время прошлогоднего чемпионата, когда мы здорово пошумели в Европе, - напомнил глава региона о прошлых успехах команды. - Сколько было эмоций. Это хорошие эмоции, которые заряжают надолго. Знаете, футбол - это не просто игра, футбол - это жизнь. Жизнь многих людей.

Здорово повеселило зал упоминание Костаная в климатическом ключе. Кажется, только ленивый не скажет о том, что север Казахстана ощущается иностранцам морозным, но замечания акима в адрес новичков команды из тёплых стран явно никто не ожидал.

Футболисты «Тобола»

- Пусть вас не пугают морозы и снег. Мы это будем компенсировать хорошей атмосферой внутри команды и за её пределами, - обратился Кумар Аксакалов к легионерам.

Дали слово главному тренеру "Тобола" Миличу ЧУРЧИЧУ.

Главный тренер команды Милич Чурчич

- Спасибо за хорошие условия для клуба, - поблагодарил он акима области. И добавил: - Наша задача - показать хороший футбол, дать хорошие эмоции. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Мы будем дальше работать над имиджем клуба.

К словам благодарности Милича Чурчича присоедился капитан команды Роман АСРАНКУЛОВ:

Капитан команды Роман Асранкулов с Суперкубком

- «Тобол» для меня - это родная команда, в которой я расту, испытываю разные эмоции: как горечь пороженмя, так и радость побед. Это большой клуб с богатой историей, и наша команда будет делать всё для того, чтобы «Тобол» гордо и громко звучал не только в Казахстане, но и за его пределами. Алға, «Тобол»!

Со слышимой в голосе гордостью аким области обратил внимание зала на то, что легонер «Тобола» Ндиайе ПАП-АЛИУН - самый высокий защитник Казахстанской Премьер-лиги. Пояснение этих слов переводчиком повеселило футболиста.

Защитник «Тобола» Ндиайе Пап-Алиун

- Очень рад был попасть в эту команду, - сказал он. - Я благодарю вас за оказанную поддержку. Надеюсь, каждую игру мы будем показывать хорошие результаты. Из планов, конечно, в первую очередь посмотреть город получше.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА