Апелляционную жалобу костанайских предпрининимателей рассматривали в Костанайском областном суде 28 февраля. Истцы оспаривают тариф, установенный ОСИ для собственников нежилых помещений.

Члены ОСИ "Центр-Парк" провели письменный опрос и на основании его результатов установили размер тарифов: для жильцов - 60 тенге за 1 кв. м, для бизнеса - 120 тенге. Некоторые предприниматели согласились с такими условиями, другие решили оспорить протокол собрания жильцов в суде.

Виктор Гвоздик, Римма Ким, Инна Спицына, Наталья Гарабарчук, Багит Токбаева обратились в Специализированный экономический суд. Истцы считают, что они не были надлежаще уведомлены о письменном опросе, а размер тарифа определен с нарушением Правил содержания общего имущества. В частности, представители ОСИ не составляли акт осмотра многоэтажки, а расчет тарифов проведен не по утвержденной Методике сметы расходов. 25 декабря 2023 года экономический суд поддержал ОСИ и отказал предпринимателям в иске.

В областном суде адвокат Айгуль НАГАРБЕКОВА, представляющая интересы истцов, ссылалась на ответ отдела жилищных отношений акимата Костаная. В нем указано, что решением городского маслихата от 14 января 2022 года утвержден минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества в сумме 32,47 тенге за 1 кв. м, по которому сейчас и платят истцы.

- По методике у нас возникла единственная проблема - нет общего плана дома и технического паспорта, - сказала Нагарбекова, отвечая на вопросы судей. - Мы запросили в акимате официальные сведения и выяснилось, что иного тарифа нет. Мы не можем определить точный тариф. Как мы считали, тариф должен быть в размере 47,8 тенге. Но, опять же, у нас нет документов для точных расчетов. Мы оспариваем не то, что для собственников нежилых помещений двухкратный тариф. Об этом мы молчим, так как есть действительно такая статья. Мы не согласны и хотим оспорить тариф в 60 тенге для собственников. Главный вопрос в том - что умножать на два? Для этого нужна смета на основании дефектовочного акта, который бы составил совет дома. Но в ОСИ "Центр-Парк" совет дома нелегитимен, так как там не все в нем - собственники квартир.

Представители ОСИ "Центр-Парк" заявили, что предприниматели пытаются оспорить тариф по формальным основаниям. Представитель ОСИ Жаслан БАЙБАЗАРОВ отметил, что основная цель иска - уклонение владельцев нежилого имущества от содержания и оплаты.

- Суд пришел к выводу, что собрание жильцов в праве устанавливать для собственников нежилых помещений иной размер тарифа, но не более, чем в 2 раза от тарифа для собственников квартир, - сказал Байбазаров. - Особого внимания заслуживают действия по ограничению доступа для представителей ОСИ и сантехников, которых не пускают в подвал, где размещены коммуникации и общедомовые стояки. Предприниматели также отказываются демонтировать подвесные потолки для осмотра труб. Они, с одной стороны, требуют от нас расчета по методике, но чтобы это сделать, нам нужно обследовать весь дом, а часть коммуникаций просто скрыты от нас. А один из предпринимателей вовсе переделал систему отопления в своем помещении, чтобы сделать теплый пол. В результате стояк девятиэтажки остался холодным и замерзал. Только жалоба президенту сдвинула дело с мертвой точки. Но так же не может быть каждый раз - не может ОСИ при аварии выпрашивать "откройте, пожалуйста, подвал". Это общее имущество, которое как-то оказалось в частной собственности.

Отдельно Байбазаров остановился на тарифе 32,47 тенге, который установил городской маслихат. Юрист назвал его "несостоятельным" по трем причинам:

- Во-первых, минимальный тариф применяется только в тех домах, где на собрании не приняли решение о размере расходов или тариф был принят меньше минимального. Во-вторых, минимальный тариф действует только один год. И в 2023 году, тем более - в 2024-м, он не применим, поскольку был принят два года назад. Минимальный тариф на 2023 и 2024 годы вообще не утвержден из-за бездействия городского маслихата. В-третьих, к минимальному тарифу обязательно должен приниматься поправочный повышающий коэффициент, в зависимости от даты ввода дома в эксплуатацию. И в нашем случае этот коэффициент - 1,6. Следовательно, минимальный тариф для нашего дома не может быть ниже 51 тенге.

В прениях Байбазаров подчеркнул, что предприниматели "должны запомнить главный принцип законодательства о жилищных отношениях - меньшинство подчиняется решению большинства".

Коллегия областного суда оставила без изменений решение экономического суда. Это вызвало бурную реакцию и апплодисменты со стороны присутствовавших в зале жителей объединения.

- Коллегия посчитала, что каких-либо оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции нет, - объяснила решение судья Жанна ДАНДЫБАЕВА. - Все процессуальные моменты изучены, им дана правильная оценка.

Предприниматели также обязаны возместить представительские расходы, каждый - по 238 000 тенге.

Постановление может быть обжаловано в Верховном суде в течение 6 месяцев.

Фото Георгия ГОВОРОВА