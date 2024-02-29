27-28 февраля в Актобе, во Дворце единоборств, прошёл международный турнир по спортивной борьбе грэпплинг ASIA OPEN. Участие в соревнованиях приняли более 800 борцов из Казахстана, России, Германии.

Команда Костанайской области

Мастер-класс показал костанайский тренер Академии QAZAQ BATYRY Рамазан КУСАИНОВ, выиграв четыре схватки досрочно и забрав золото в но ги грэпплинге, а также в ги (борьба в кимоно) в весовой категории до 100 кг.

- Отличная организация турнира, сильные соперники попадались. Выиграл болевыми приёмами на воздействуем на кисть и удушением «Иезекиль», - рассказал Рамазан.

Назар Малянин - чемпион турнира в двух разделах: ги, но ги

В возрастной категории U 13 отлично проявил себя Назар Малянин, заняв первое место в весе до 44 кг в обоих категориях: ги и но ги.

Ералы Ибраев - чемпион турнира ASIA OPEN в разделе ги

В категории U 15 сильным грэпплерам противостоял Ералы Ибраев в весе до 42 кг, завоевав золотую медаль в разделе ги и бронзовую в но ги.

В весовой категории до 53 кг U15 серебро забрал Дастан Алтай уступив в финальной схватке в ги по баллам.

В U13, в разделе борьбы в кимоно (ги) Максат Алиев принёс команде серебряную медаль в весе до 46 кг.

Сёстры Ахметовы, Салтанат (U13, но ги, в весе до 38, 3 место) и Дарина (U17, но ги, до 43 кг, 1 место), тоже встали на почетные ступени пьедестала.

Отличный уровень борьбы показал молодой тренер из клуба «Жауынгер» (Рудный) Максат Сарсекеев. Он занял 1-е место в разделе но ги и 3-е в ги в весе до 71 кг. Примечательно, то что в но ги Сарсекеев одолел удушающим приёмом спортсмена из Германии.

В этом же весе и разделе показал волю к победе и занял 2-е место костанаец Ренат Бочкарёв.

Ассоциация грэпплинга Казахстана под эгидой UWW (United Word Wrestling) включила в свой мотивационный ролик костанайского спортсмена, призёра Кубка РК по грэпплингу, кандидата в мастера спорта, спортсмена Академии QAZAQ BATYRY Дмитрия ПЕТРЕНКО и показала его во Дворце спорта жекпе-жек на турнире в Актобе

Дмитрий Петренко стал участником мотивационного ролика Ассоциации грэпплинга Казахстана

- Да, видел. - прокомментировал этот момент Дмитрий. - Лично не присутствовал там, но мне скинули фото. Приятно быть частью нашего вида спорта, динамичного и эффективного.

Команда Казахстана заняла первое общекомандное место. Победителям и призёрам соревнований вручили медали и дипломы.

Также призовые места заняли:

U 13

Тамерлан Туткушев - 3 место, ги, до 50 кг

U 15

Рустам Ким - 3 место, 35 кг, но ги

Дархан Еркасым - 2 место, 73 кг, но ги

Лунара Рамазан - 2 место, 48 кг, но ги

Мужчины

Чингис Сеилханов - 3 место, но ги, до 71 кг

Болат Сактангулов - 3 место, ги, но ги, до 130 кг

Адлан Асуев - 3 место, но ги, до 62 кг

Азамат Узбеков - 3 место, но ги, 92 кг

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области